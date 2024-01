MLB: Estos son los números de Adrián Beltré en la pelota invernal dominicana

El antesalista dominicano Adrián Beltré fue electo este martes por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) para ser el nuevo miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas (HOF).

Durante su exitosa carrera de 21 temporadas, “El Koja” bateó .286 con 477 cuadrangulares, 636 dobles, 1,707 carreras impulsadas, 1,524 anotadas y 3,166 hits con Los Angeles Dodgers, Seattle Mariners, Boston Red Sox y Texas Rangers.

"Es un honor, incluso estar en la boleta. Nunca pensé que podía llegar al Salón de la Fama", dijo Beltré desde su hogar en Los Ángeles, donde esperó el anuncio junto a su familia, amigos y sus agentes.

El ahora inmortal del beisbol, inició su participación en la Liga de Beisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) a los 17 años con los Toros del Este en la 96-97, pero tras el huracán George, fue drafteado por las Águilas Cibaeñas.

Con sólo 19 años, en una temporada especial (4 equipos, 60 partidos de calendario, formato semifinal y final) Beltré gana el MVP con .301/.365/.473 de AVG/OBP/SLG 10 HR, 17 robos, nueve dobles, 39 anotadas y 37 RBI en 58 encuentros.

Posteriormente, pasó a formar parte de las Estrellas Orientales donde participaría en la serie de Round Robin y la final de la temporada 99-00, siendo un out caro en esa final, donde los siderales perdieron ante las Águilas.

En 25 juegos tuvo promedio de .300, siete jonrones (7 en RR y 3 en la final), 29 impulsadas y un OPS de 1.030.

"Cuando jugaba no creía que todo terminaría así. Cuando recibí la llamada, de Cooperstown, finalmente me creí que estaría rumbo al Salón de la Fama, pero aún no aterrizo bien con eso de que pertenezco a ese grupo tan especial", agregó el único defensor de la esquina caliente con más de tres mil hits y más de 450 cuadrangulares en la historia de las ligas mayores.

Beltré, quien recibió cinco veces el Guante de Oro y una vez el Guante de Platino debido a su capacidad defensiva, se unió a los lanzadores Juan Marichal (1983) y Pedro Martínez (2015), el jardinero Vladimir Guerrero padre (2019) y el bateador designado David Ortiz (2022) en el exclusivo grupo de quisqueyanos que han recibido el más alto honor del béisbol estadounidense.

El porcentaje de votos de Beltré es el segundo más alto de la historia para un pelotero latinoamericano en primera aparición en el proceso, solamente detrás del lanzador panameño Mariano Rivera, quien es el único que ingresó con el 100% de los votos.