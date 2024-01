MLB: ¡Lamentable! Este criollo no le alcanzó para mantenerse en las boletas al Salón de la Fama

En un reciente proceso de votación por parte de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA) se ha determinado que el destacado ex beisbolista venezolano, Víctor Martínez, no podrá optar a la prestigiosa distinción del Salón de la Fama del beisbol. Lamentablemente, sus resultados en las votaciones reflejaron un acumulado de tan solo un 1,6% de votos, lo cual no alcanzó el umbral requerido para su inclusión.

El Salón de la Fama del béisbol es un reconocimiento exclusivo reservado para aquellos jugadores que han demostrado un nivel excepcional de habilidad, excelencia y contribuciones al deporte. A lo largo de su carrera, Víctor Martínez ha sido un jugador destacado y ha dejado una marca significativa en el mundo del beisbol.

A pesar de su exclusión del Salón de la Fama en esta ocasión, es importante destacar que Víctor Martínez ha dejado un legado invaluable en el deporte. Su talento y dedicación han sido reconocidos tanto por sus compañeros de equipo como por los fanáticos del beisbol en todo el mundo.

En dichas votaciones, el criollo fue el menos votado por parte de la Asociación de Escritores de Beisbol de América, ya que sus otros compatriotas como Francisco Rodríguez, Bobby Abreu y Omar Vizquel atesoraron un mayor porcentaje de votos al contabilizar un total de 7,8%, 14,8% y 17,7% respectivamente.

De esta manera, el reconocido ex lanzador venezolano no será exaltado al Hall Of Fame ni tampoco podrá estar para las boletas del próximo año, aunque sus actuaciones quedarán marcadas en la historia y sigue siendo uno de las figuras más reconocidas de este deporte en Venezuela.