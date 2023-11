MLB: Estos dos equipos van a luchar por el dominicano Teoscar Hernández en la Agencia Libre

Teoscar Hernández es uno de los mejores peloteros latinos en los últimos años, sus números son sólidos para ser considerado un caballo en Grandes Ligas. En esta oportunidad está en la Agencia Libre y está catalogado como el pelotero #12 de ese ámbito, teniendo al menos 2 equipos muy interesados en sus servicios que lucharán para contratarlo y mejorar sus respectivo rosters de cara a la campaña 2024.

Teoscar Hernández durante 2024 en Marineros de Seattle registró: 625 turnos, 70 anotadas, 161 hits, 26 cuadrangulares, 93 impulsadas, .258 promedio, .740 OPS. Con esos números es bastante probable que mantenga conversaciones con varias franquicias, pero hay dos que seguramente llevarán la conversación hasta el sí del jugador nacido en Cotuí en la República Dominicana.

Estos son los equipos interesados en Teoscar Hernández

Los Ángeles Angels es el primer interesado en los servicios de Teoscar Hernández: El equipo en su afán de reforzarse y darle un grupo competitivo a Shohei Ohtani par esta misma campaña traspasó a muchos de sus peloteros jóvenes y esa decisión al no ser positiva, porque no se llega a postemporada los pone en una situación de reconstrucción urgente. En esa línea el jardín derecho que no tiene dueño, podría pasar por el pelotero dominicano.

- Hunter Renfroe que es el jardín derecho de Los Ángels Angels, solo alcanzó con 111 hits, 19 cuadrangulares y 56 impulsadas, además, será parte de la Agencia Libre. Por esa razón, Angels estarían más que interesados en contar con Hernández para el próximo año.

Marlins de Miami es el otro equipo que luchará por contratar a Teoscar Hernández: La ciudad de Miami está llena de latino, por lo que es un lugar bastante apetecible para los peloteros de esa región del mundo. Por otra parte, Marlins se queda sin uno de sus mejores bates, Jorge Soler estará en la Agencia Libre y necesitan reemplazarlo con alguien que tenga poder y tenga mucho bateo oportuno.

- Jesús Sánchez es el principal jardinero derecho de Marlins, pero no ha dado todo el desempeño que ha podido 91 hits, 14 cuadrangulares y 51 impulsadas, siendo claramente superado por Jazz Chisholm y Bryan De La Cruz. Por lo que un pelotero con experiencia sería un gran complemento para esa dupla explosiva.

Cualquiera de los dos equipos que contraten a Teoscar Hernández, no van a ofrecer más de 4 temporadas por 80 millones de dólares, es un contrato que recibieron jugadores como Kyle Schwarber y Marcell Ozuna que tienen números similares a los del dominicano ex de Marineros de Seattle.