MLB: Esto es lo que dijo Carlos Beltrán sobre sus votos para el Salón de la Fama

Carlos Beltrán es uno de los candidatos al Salón de la Fama de Cooperstown y, a pesar de tener buenos números, el boricua reconoce que el escándalo de señas de Houston Astros ha pasado factura.

Beltrán está en su segundo año de elección y tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema tras hacer el lanzamiento ceremonial en el encuentro entre Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas de la Liga de Beisbol de Puerto Rico.

“Esta mañana (domingo), Jessica (su esposa) me dejó saber un porcentaje. No sé... Que también se han hecho públicas más de un 30% (32.6%) de las boletas. Estoy tranquilo, esto es algo que no puedes perder la fe y la esperanza. Si me va a tocar, me va a tocar”, expresó Beltrán durante una entrevista con los medios.

Durante su primer año en las boletas, Carlos Beltrán sacó 46.5%, lejos del 75% necesario para lograr ser exaltado a Cooperstown.

Carlos Beltrán jugó 20 temporadas para 7 equipos, incluidos los Mets y los Reales.

Tuvo un promedio de bateo de .279, 2.725 hits, 435 jonrones, 1.587 carreras impulsadas y 1.582 carreras anotadas.

Ganó 3 premios Guante de Oro, el premio al Novato del Año, 2 premios Silver Slugger y 1 Serie Mundial.

“Ellos, los periodistas, deciden a quién darle su voto. Yo estoy tranquilo. Honestamente, vuelvo y digo: estoy feliz de haberme mudado a Puerto Rico con mi familia y estar activo con mi academia de béisbol (Carlos Beltrán Baseball Academy)”, agregó.

“Como bateador ambidiestro, mis números son buenos. Pero al final del día, esto de los Astros (escándalo de robo de señas) tiene un peso. Los reporteros tienen una decisión. Yo estoy en paz, tranquilo y cuando llegue, celebraremos”, apuntó.

Beltrán estuvo implicado en el escándalo del robo de señas de los Astros de Houston en 2017.