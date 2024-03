MLB: Esto es lo que dice el nuevo dueño de los Orioles de Baltimore sobre la posibilidad ganar una Serie Mundial

Los Orioles de Baltimore confirmaron la venta del equipo de la familia Angelos a un grupo de empresarios encabezado por David Rubenstein, luego de que todos los equipos aprobaran la venta el pasado 31 de enero.

Rubenstein, quien se espera sea presentado formalmente en una conferencia de prensa en Camden Yards a finales de esta semana, hasta ahora ha recibido una bienvenida de héroe por parte de una ciudad enloquecida por el béisbol y desesperada por un cambio.

"La recepción en Baltimore hasta ahora, porque aún no he perdido ningún partido, ha sido buena", dijo Rubenstein a The Athletic . “Tal vez ser de Baltimore haya sido útil. Tal vez estén felices de pasar página (nueva)”.

Cuando se le pidió que describiera su estilo de liderazgo, Rubenstein dijo que es “confiar en personas que saben lo que están haciendo. Contrata buena gente, pero no intentes adivinar”.

Rubenstein, de 74 años, dijo que no ha jugado béisbol desde que tenía unos 12 años y estaba en las ligas menores. (“¡Fui un All-Star!”, señaló, riendo).

"Mi trabajo es ayudar con el lado comercial de la organización", dijo. "Mi modus operandi es hacer eso en lugar de decir: 'Oye, este jugador no es bueno, deberías cambiar por este tipo'".

Dejando a un lado los detalles, los Orioles, por primera vez en más de 30 años, pertenecen a alguien que no es la familia Angelos y comenzarán el 2024 con expectativas de Serie Mundial y un nuevo arrendamiento de estadio.

"Nuestras miradas están puestas en volver a traer un trofeo de Serie Mundial a la ciudad de Baltimore" sentenció Rubenstein.