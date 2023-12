MLB: Esto dijo David Ortiz sobre las métricas y los Medias Rojas de Boston

El miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas, David Ortiz, ha visto a su equipo los Medias Rojas de Boston caer durante tres temporadas consecutivas, por lo que se refirió a la forma en la que se maneja el conjunto y a su antiguo compañero, Craig Breslow, quien recientemente fue contratado director de béisbol.

"Ayer escuché que está tratando de cerrar un poco el lado analítico y volver a la parte antigua del juego", dijo Ortiz en una entrevista con The Associated Press, al tiempo que aseguró que el juego no puede quedar solo en las métricas, pues “ellas te cubren hasta cierto punto”.

"Es necesario tener personas con corazón, personas con espíritu, personas que hayan estado en la situación, que puedan orientar a los jóvenes y enseñarles cómo aguantar las situaciones", expresó.

En este sentido, hizo mención a las series mundiales anteriores como prueba de que la mezcla entre experiencia y juventud terminan dando frutos. “Ves a todos estos muchachos jugando para los gerentes de la vieja escuela y todos tienen una idea diferente del juego: aprender de estos dinosaurios”, dijo Ortiz.

Ortiz, que recientemente cumplió 48 años y fue incluido en el Salón en 2022, siente que el hecho de que Breslow haya jugado en una ciudad llena de presión como Boston lo ayudará en su nuevo trabajo.

“Todos esos pequeños detalles que un gerente general que no ha estado en una casa club no conoce, él los sabe”, dijo Ortiz. "Tengo mucha confianza en que Breslow haga lo suyo como gerente general porque ha estado en esa situación antes".