MLB: Elly de La Cruz forma parte una singular estadística histórica en Grandes Ligas

Elly de La Cruz es uno de los jugadores que en su primera temporada deslumbró en Las Mayores y se espera que forme parte de la élite de MLB en un futuro. En 2023, logró batear la escalera y lo hizo con una base robada, algo no muy común en Grandes Ligas.

En 2023, De La Cruz consiguió batear el ciclo ante los Bravos de Atlanta. El campocorto sumó su jonrón, triple, doble y hit más una base robada. Esto es algo que ha pasado solo 10 veces en los últimos 24 años.

Entre esos 10, 3 latinos han conseguido la escalera con una base robada en los últimos 24 años. Estos tres son: Carlos Guillén en 2006, Carlos González en 2010 y Elly de La Cruz 2023.

Esta estadística se logró por primera vez en 1903. A continuación todos los jugadores que lograron la escalera con una base robada en la historia de la MLB:

June 23, 2023 - Reds Elly De La Cruz

June 30, 2021 - Nationals Trea Turner

Sept. 17, 2019 - BlueJays Cavan Biggio

July 2, 2016 - Indians (Guardians) Rajai Davis

July 21, 2015 - Rangers Shin-Soo Choo

May 21, 2013 - Angels Mike Trout

June 29, 2012 - Dbacks Aaron Hill

July 31, 2010 - Rockies Carlos González

April 15, 2009 - TexRangers Ian Kinsler

Aug. 1, 2006 - Tigers Carlos Guillén

June 11, 1995 - Expos (Nationals) Rondell White

Sept. 15, 1991 - StLCards Ray Lankford

July 23, 1985 - TexRangers Oddibe McDowell

Oct. 1, 1980 - Brewers Charlie Moore

May 27, 1975 - StLCards Lou Brock

May 20, 1970 - Twins Rod Carew

July 23, 1957 - Yankees Mickey Mantle

Aug. 29, 1948 - Dodgers Jackie Robinson

June 3, 1932 - Yankees Tony Lazzeri

May 18, 1931 - Dodgers Babe Herman

Sept. 26, 1926 - Tigers Bob Fothergill

June 4, 1925 - Pirates Kiki Cuyler

Aug. 22, 1912 - Pirates Honus Wagner

July 25, 1912 - Highlanders (Yankees) Bert Daniels

Oct. 6, 1910 - Doves (Braves) Bill Collins

July 3, 1910 - Pirates Own Wilson

April 26, 1907 - Doves (Braves) Johnny Bates

July 29, 1903 - Americans (Red Sox) Patsy Dougherty

May 7, 1903 - Pirates Fred Clarke