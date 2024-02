MLB: El cubano Néstor Cortés envía mensaje motivacional para aquellos no tan privilegiados

La temporada 2024 será la séptima de Néstor Cortés en las Grandes Ligas y su cuarta vistiendo el uniforme del equipo más ganador en la historia del torneo, los Yankees de Nueva York. Por su superlativo rendimiento en 2022, el cubano se ganó un puesto inamovible en la rotación del Bronx y se forjó un lugar entre los serpentineros de élite de las Mayores. Las lesiones frustraron su más reciente zafra, permitiéndole lanzar apenas 12 aperturas y 63.1 innings, sin embargo, para la venidera ronda regular estaría al 100 % para volver a su nivel estelar.

La permanencia del "Niño de Hialeah" entre el quinteto de abridores de los "Bombarderos del Bronx" parecería algo impensado en el beisbol moderno, considerando su baja estatura y, sobre todo, la velocidad de su recta que no supera las 93 mph, algo inusual en los brazos de alta estima.

Esas características hacen de Cortés "un privilegiado entre muchos", por lo que, este viernes, el zurdo quiso motivar a los pitchers con condiciones físicas parecidas a las de él que desean obtener un lugar en algún conjunto de las Mayores.

"Me gusta dar el ejemplo de que cualquier persona, que tenga el deseo, obviemente, y el talento, puede ir más allá de lo que pensaba y llegar a la meta que quiera", dijo Cortés. "Yo soy el ejemplo. A mí me gusta que la gente vea que hay alguien de 5´10" que no tira 100 millas que lo hizo, que pudo llegar [a MLB]. Me gusta llevar ese rol, me gusta dar inspiración a los muchachos porque pienso que no todos en el mundo tienen el don de tener 6´5" y poder tirar tan duro".

En 2022 fue el año en el que evidenció una velocidad promedio mayor de su recta de cuatro costuras y fue de 91.8 mph, 0.2 más que la que las que lanzó en 2023 (91.6). Pese a ello, ha sido su envío más utilizado a lo largo de su carrera. La ronda anterior, la usó en 52.1 %.