MLB: Dave Roberts revela cual sería el motivo de fracaso para los Dodgers esta temporada

Después de la fuerte inversión que hicieron los Dodgers de Los Ángeles para afrontar la temporada 2024 de las Grandes Ligas, el mánager Dave Roberts lo tiene claro, sabe que las miradas estarán encima de su escuadra y la obligación de ganar la Serie Mundial está más que clara.

El dinero lo puede casi todo, la organización californiana se hizo de los servicios de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, las dos grandes estrellas niponas, además de contratar al experimentado Tyler Glasnow. Tres refuerzos estelares, pero ahora queda lo más complicado, que funcionen con el resto de sus compañeros para llevar a los Dodgers a lo más alto.

“Hay más atención puesta en los Dodgers. Mi expectativa es que nuestros jugadores y la organización darán un paso adelante. La responsabilidad por tanta atención son las expectativas más grandes. Eso es bueno para todos nosotros”, declaró Roberts apenas comenzó la etapa de pretemporada.

Asimismo, admitió “tenemos que ganar un campeonato” consciente de que desde 2020 no han conquistado el denominado Trofeo del Comisionado. "Si no ganamos la Serie Mundial, puedo pensar que habrá sido un fracaso".

Los Ángeles invirtieron 1.161 millones de dólares con el claro afán de conquistar la Serie Mundial, sin embargo, eso no es garantía de nada. Los Mets de Nueva York son el más claro ejemplo de que el dinero no adquiere títulos, el año pasado tenían la plantilla más costosa de 374 millones de billetes verdes y no tuvieron la capacidad de llegar siquiera a los playoffs.

En 2023, los Dodgers alcanzaron las cien victorias en la campaña regular para comandar el Oeste de la Liga Nacional, pero de poco sirvió ya que, en postemporada, en la Serie Divisional, fueron derrotados con barrida incluida por los Diamondbacks de Arizona.