MLB: ¡Cuchillo! Shota Imanaga tuvo un debut de ensueño en Wrigley Field

En una tarde que quedará grabada en la historia del beisbol, Shota Imanaga, el nuevo lanzador zurdo de los Cachorros de Chicago, llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada contra los Rockies de Colorado en su debut en la MLB. El evento, que tuvo lugar en el emblemático Wrigley Field de la ciudad de los vientos, no solo marcó el inicio de la temporada en casa para los Oseznos, sino que también presentó al mundo a una estrella emergente.

Imanaga, quien firmó con los Cachorros tras una exitosa carrera en la Nippon Professional Baseball (NPB) de Japón, demostró una habilidad y compostura excepcionales en el montículo. Según MLB.com, su intento de no-hitter fue el más largo por un lanzador de los Cachorros en su debut en las grandes ligas desde Amaury Telemaco en 1996.

El debut de Imanaga no solo fue histórico por su desempeño en el campo, sino también por su conexión con los aficionados. Antes de su primera apertura, Imanaga ya había ganado el corazón de los seguidores de los Cachorros al recitar las palabras de la canción "Go Cubs, Go" en su conferencia de prensa introductoria. Además, en un gesto de celebración y reconocimiento, Imanaga llevó un parche especial en la manga de su jersey que decía "MLB Debut" durante el juego.

La actuación de Imanaga terminó con dos hits permitidos y nueve ponches en 6.0 innings completos, empatando el segundo mayor número de ponches en un debut de un lanzador de los Cubs desde al menos 1901. Su esfuerzo no solo impresionó a los aficionados y al cuerpo técnico, sino que también estableció un tono de optimismo y emoción para la temporada de los Cachorros.

Con la mirada puesta en el futuro, tanto los Cubs como los aficionados del estarán atentos a las próximas actuaciones de Imanaga, cuyo debut ya ha dejado una marca indeleble en la MLB.