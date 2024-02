MLB: Cubano Víctor Mesa Jr. habla sobre su futuro con los Marlins y lo logrado por su papá

Cuando se es hijo de un reconocido exjugador en las Grandes Ligas, es normal que todos los focos apunten a ti cuando estás muy cerca de hacer tu debut como grandeliga. Esto es algo con lo que tiene que lidiar el joven jardinero cubano Víctor Mesa Jr.

El menor de los Mesa, se encuentra actualmente disputando los segundos Spring Trainning de su carrera con los Marlins de Miami, y todo apunta a que este 2024 puede ser el año en el que finalmente juegue por primera vez en la Gran Carpa.

Mesa Jr de 22 años en la actual pretemporada ha participado en 2 juegos con los Marlins pegando par de dobles en las 4 visitas que ha tenido en el home plate. Demostrando su progresivo ascenso, ese mismo que demostró el año anterior en las Ligas Menores.

“Realmente no, realmente no pienso en eso. Se trata más de mí y de lo que puedo hacer. Sé que si estoy al 100% sé lo que puedo hacer. No presiono mi mente, sé lo que hizo mi papá pero ahora es mi momento y mi turno. No pienso mucho en lo que hizo, sino más bien en cómo puedo utilizar los consejos que me dio en los juegos” expresó Mesa Jr. al medio Pelota Cubana durante una entrevista, al ser consultado si siente presión por seguir el ejemplo de su padre en la MLB.

“No sé por dónde voy a empezar. Realmente no me importa demasiado. Cuando salgo al campo doy el 100%, me mantengo saludable y veo lo que Dios tiene para mí” indicó el cubano cuando se le preguntó si tenía en mente poder iniciar en las Grandes Ligas esta temporada.