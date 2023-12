MLB: Conoce la razón del regreso de Fernando Tatis Jr. a Dominicana

Fernando Tatis Jr. se uniformó una vez más con Estrellas Orientales y luego de haber regresado al beisbol de las Grandes Ligas, tras cumplir su suspensión por el uso de sustancias prohibidas.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para conseguir el permiso para estar de regreso en la pelota invernal y que mejor lugar que, Estrellas Orientales, equipo que lo desarrolló como uno de los mejores.

A pesar de tener un contrato multimillonario y el haber ganado el Guante de Oro y Platino; el joven pelotero dominicano no escondió su alegría de poder estar de vuelta a su país.

“Te devuelve a tus raíces. Me siento yo mismo. Aquí es donde me convertí en un muy buen jugador de béisbol, como donde me separé de tener buen talento para ponerlo en juego y tener resultados. Los jugadores de béisbol, si quieren mejorar, sólo necesitan jugar béisbol”, le comentó Tatis Jr. a San Diego Tribune.

Tatis Jr. tiene permiso de disputar 20 juegos con Estrellas Orientales, hasta ahora ha saltado al terreno en ocho compromisos y durante este tramo, ha bateado nueve hits, de los cuales uno ha sido doble, un triple, un cuadrangular y ha impulsado cuatro carreras.

“El dinero te hace perder el amor por este juego. Si ganas la cantidad de dinero que él gana ahora y juegas en República Dominicana, es porque amas el juego. Le encanta el juego”, mencionó Fernando Tatis padre.

De esta manera, Tatis Jr. está demostrando lo importante que es estar jugando frente a su gente y más cuando tiene un estatus de estrella en el beisbol de las Grandes Ligas.