MLB: Conoce el refuerzo que querían Judge y Rizzo para los Yankees

Alex Verdugo se convirtió en el nuevo jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York, tras un sorpresivo cambio con los eternos rivales, los Medias Rojas de Boston en la temporada muerta. El mexicano llegó a pedido de dos de las estrellas del equipo, Aaron Judge y Anthony Rizzo, quienes lo elogiaron por su bate zurdo, su defensa y su carácter.

"Judge me dijo que llevaba un par de años presionando para que me trajeran", reveló Verdugo el jueves. "Rizzo me lo insinuaba cuando llegaba a primera base durante el año pasado. Yo le decía: 'No, ni loco, ni loco'. En cuanto llegué aquí, Rizz me dijo: '¿Ves? Te lo dije'".

"Es genial saber que algunos muchachos han estado empujando para que viniera aquí. Les gusta la forma en que juego y el tipo de chispa que aporto".

Verdugo, de 26 años, fue parte del primer movimiento del gerente general Brian Cashman en las Reuniones de Invierno de diciembre, que marcó un intercambio poco común entre los Yankees y los Medias Rojas, el octavo en la Era Divisional (desde 1969). Los Yankees enviaron a Boston a tres lanzadores derechos: Greg Weissert, Richard Fitts y Nicholas Judice.

El cambio fue opacado por el traspaso estelar del dominicano Juan Soto, quien llegó a los Yankees desde los Padres de San Diego a cambio de cuatro prospectos. Sin embargo, Verdugo espera ser un aporte importante para el equipo neoyorquino, que busca volver a la Serie Mundial tras 13 años de sequía.

Verdugo bateó para .281/.338/.424 con 43 jonrones y 206 carreras impulsadas en cuatro temporadas con los Medias Rojas, a quienes llegó en 2020 desde los Dodgers de Los Ángeles en el canje que involucró a Mookie Betts. Antes de eso, había debutado en las Grandes Ligas en 2017 con los Dodgers y había sido considerado uno de los mejores prospectos de la organización.

Verdugo se mostró emocionado por vestir el uniforme de los Yankees y jugar junto a Judge y Rizzo, a quienes considera sus amigos. "Es un sueño hecho realidad", dijo. "Siempre admiré a los Yankees desde niño y ahora tengo la oportunidad de ser parte de esta gran franquicia. Estoy listo para darlo todo y ayudar al equipo a ganar"