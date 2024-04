MLB: ¡Conmovedor! Mike Trout, entre lágrimas, habla sobre su lesión (+Video)

Mike Trout, en la tarde de este martes, previo al partido entre los Angelinos de Los Ángeles y los Filis de Filadelfia en el Angel Stadium of Anaheim, estuvo conversando con la prensa sobre su reciente inclusión a la lista de lesionados de 60 días por una rotura en los meniscos de su rodilla izquierda. La súperestrella del conjunto californiano estuvo en casi toda la intervención mostrando claros signos de tristeza, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

El gerente general, Perry Minasian, fue el encargado de dar la noticia para que sea divulgada por los grandes medios de comunicación. El directivo del club angelino confirmó más temprano que Trout debía someterse a cirugía para reparar su rodilla, sin embargo, no se descartaba la posibilidad de que pudiese volver a los terrenos de juego en esta misma temporada.

Mike Trout se vio totalmente devastado

No es la primera vez que patrullero estrella de 32 años de edad pasa una gran suma de tiempo en la lista de lesionados. De hecho, ya lleva al menos tres campañas consecutivas siendo azotado por problemas físicos y no pudiendo desplegar sus máximas capacidades. En 2021 solo pudo disputar 36 partidos por una distensión en la pantorrilla; en 2022 dolores en su espalda lo hicieron encarar 119 encuentros y, más recientemente, en 2023 apenas saltó al terreno en 82 cotejos debido a pasar varios meses recuperándose de una fractura en el hueso ganchoso de su muñeca izquierda.

"Es duro, es frustrante", dijo Trout a la prensa este martes, a la par de que confesó haber sentido un tirón en su pierna izquierda en el último partido contra los Filis. Aunque no le dio importancia en el momento, una vez fueron avanzando los minutos, aclaró que el dolor se fue intensificando cada vez más.

“Solo me preguntaba cosas como ´¿Qué pasaría si mi cuerpo no sintiera esto?´. Me dolía y solo me culpaba diciéndome a mí mismo que tal vez yo me había golpeado con algo sin darme cuenta. Luego del partido recibir el diagnóstico fue muy doloroso", enfatizó el tres veces ganador del MVP de la Liga Americana.

El jardinero será una baja muy sensible para Ron Washington y su cuerpo técnico, quienes deberán convivir por varias semanas sin su principal referente ofensivo. Era líder en jonrones de las Grandes Ligas con 10 bambinazos y sumaba 14 carreras impulsadas, 17 anotadas, 13 extrabases y seis bases robadas con un promedio de bateo de .220 y .541 de SLG.