MLB: Carlos Beltrán se defiende sobre el escándalo del robo de señas de los Astros en 2017

La polémica del robo de señas de los Astros de Houston en 2017 sigue generando debate y Carlos Beltrán, uno de los implicados, salió a mostrar su versión diciendo que fueron innovadores.

“Dicen que nosotros usamos la tecnología de una manera que no era adecuada; yo pienso que nosotros fuimos innovadores, nosotros no usamos nada que no existe en el juego de pelota. Nosotros usamos lo que existía. No para quitarle credibilidad a lo que pasó, pero se hablaron muchas cosas que no eran verdad”, comentó Beltrán en el Abriendo El Podcast.

Carlos Beltrán afirma que ellos no inventaron nada en cuánto al uso de cámaras y repeticiones para robar las señas si no que aprovecharon el sistema que les dieron.

“En el caso mío y esto lo explico porque sé que es un tema que la gente dice ‘pero Carlos, ¿qué paso?’, yo digo ‘mira mi hermano, honestamente la gente piensa que nosotros creamos algo. Nosotros no creamos nada, nosotros usamos los recursos que se nos proveyeron’”, agregó.

Beltrán destaca que ellos notaron que con las transmisiones en vivo que tenían en el dugout notaron que podían sacar ventaja al momento de batear frente a sus rivales.

“Nosotros teníamos la forma de ver el juego live (en vivo), el juego que está pasando, pues nosotros lo veíamos live. No es que el juego no se ve live en los otros equipos, sí se ve. Que nosotros lo llevamos al nivel de que vimos y decimos ‘oye, se pueden ver las señas’, porque el jugador de béisbol juega pensando en cómo puede sacar ventaja”, detalló.

Carlos Beltrán fue señalado como uno de los artífices del escándalo del robo de señas y generó que el boricua renunciara a su cargo como manager de los Mets antes de incluso dirigir un juego para el equipo de Nueva York.