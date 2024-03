MLB: Brandon Crawford y una relación rota con Gigantes de San Francisco

En San Francisco existieron algunos nombres que marcaron un antes y un después en la organización, uno de ellos fue Brandon Crawford. El campocorto disputó 13 temporadas con los de bahía y actualmente, está defendiendo el uniforme de Cardenales de San Luis.

Firmado desde la agencia libre, el campocorto dejó claro que su principal deseo era volver con San Francisco para ponerle fin a su carrera en el beisbol de las Grandes Ligas, pero una mala relación con la directiva y cuerpo técnico lo impidió.

“Pero la conclusión es que quería volver a los Gigantes. Evidentemente, esa era la situación ideal para mí. Sin embargo, no tenía expectativas de tiempo de juego. Me dijeron que podía ganarme el último lugar en la lista como lo haría cualquier otra persona como invitado fuera de la lista y ese fue el clavo en el ataúd”, comentó Brandon Crawford.

A sus 37 años, Crawford fue considerado uno de los jugadores más importantes de la organización, pero en las últimas dos campañas las sensaciones fueron diferentes. Tanto así que la directiva buscó un sustituto para él, entre ellos Carlos Correa.

"Mucho de esto se debió a las lesiones y a no jugar bien, pero en parte fue la falta de comunicación, no jugar durante tres días seguidos sin que me dijeran una sola palabra al respecto. Simplemente no era un ambiente muy divertido. Me encantaron los jugadores. Teníamos una buena casa club en su mayor parte. Pero la forma en que sucedió no fue muy divertida", prosiguió el veterano.

El cuatro veces ganador del Premio Guante de Oro, señaló al presidente de operaciones de los Gigantes Farhan Zaidi y al anterior mánager del equipo, Gabe Kapler. A pesar de esto, Cardenales de San Luis si le dio seguridad de estar en el beisbol de las Grandes Ligas una temporada más.

“Pensando en mi carrera en general, habría estado bien si no hubiera recibido ninguna oferta. Pero al mismo tiempo, no fue como me imaginé que serían los últimos años. Me imaginé divirtiéndome un poco más. Entonces eso influyó en querer seguir jugando", finalizó Crawford.

De esta manera, el veterano pelotero buscará a partir de ahora demostrar que todavía tiene chance de dejar grandes sensaciones cuando se encuentre en el campo de juego.