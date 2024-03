MLB: Así fue la pregunta que ponchó a Sammy Sosa (+ Video)

Sammy Sosa es uno de los bateadores más temidos en la historia de las Grandes Ligas, el dominicano estuvo inmerso en una lucha por cuadrangulares con muchos peloteros de calidad, pero siempre sobresalió por su manera de jugar y su inteligencia en el plato. Sin embargo, muchos años después de haberse retirado, fue ponchado con una pregunta que lo dejó helado.

Sammy Sosa no negó que pueda tener una honesta conversación con Tom Ricketts dueño de Cachorros de Chicago. El dominicano aclaró que se siente lo suficientemente maduro para conversar con el dueño de su ex equipo y aclarar muchas cosas del pasado... "Bueno, como digo... soy un hombre maduro creo que es posible que podamos hacerlo. Estoy abierto, no hay problema con eso. Tengo muchos malentendidos en el pasado, reconozco mi error y ¿por qué no?".

Sin embargo, luego de esta respuesta Sosa terminaría ponchado con una recta por todo el centro del cuadro, algo que lo dejaría literalmente sin palabras... "¿Me estás diciendo que reconoces que tal vez tomaste esteroides?". Esta fue la pregunta que dejó a Sosa sin una respuesta contundente... balbuceo un poco, se mostró incomodo y se fue.

Los números de Sammy Sosa en su carrera de Grandes Ligas

Sammy Sosa fue uno de los bateadores más calientes de los 90, un pelotero capaz de batear más de 35 jonrones por temporada, número que mantuvo desde la temporada 1995 hasta el 2004. Sin embargo, su carrera se ha visto manchada por el tema del consumo de esteroides, algo que el New York Times lo acusó en junio el 2009 junto con una lista de peloteros que dieron positivo en 2003.

Sosa siempre ha defendido su inocencia, pero su carrera se ha visto manchada por esa situación. A pesar de eso, estos fueron sus números en una larga carrera de 18 años en la MLB.

- 8813 turnos, 1475 anotadas, 2408 hits, 609 cuadrangulares, 1667 impulsadas, 234 bases robadas, .273 promedio, .878 OPS