MLB: Así fue la maravillosa jugada de Vladimir Guerrero Jr ante Tampa Bay

Grandes Ligas es sinónimo de trabajo defensivo nivel top. El nivel de exigencia así lo reclama. Las joyitas a la defensiva están a la orden del día. Incluso, en apenas cuatro días de competencia ya se han visto varias de ellas.

Este domingo se enfrentaron por tercera ocasión los Azulejos de Toronto y los Rays de Tampa, donde se vio una jugada espectacular del parador en corto que culminó con una gran estirada del inicialista.

Corría la parte baja de la séptima entrada, cuando el recepto del conjunto de la Florida que hace vida en la división Este de la Liga Americana, Benjamin Rortvedt, bateó un rodado por el shortstop, el cual es defendido por Ernie Clement.

Clement, al notar que el toletero toma turno del lado derecho del homeplate se corrió varios pasos a si izquierda ante una posible batazo por encima de la segunda almohadilla. Sin embargo, el lanzador Mitch White realizó un picheo en recta a 94 millas en la parte externa del cajón de bateo, el cual fue conectado por Rortvedt hacia el hueco entre campo corto y el tercera base.

En este sentido, Clement tuvo que correr hacia el hueco entre ambas posiciones para tomar la bola y hacer un disparo a primera, donde Vladimir Guerrero Jr, esperaba con un split perfecto para realizar el out.

Aunque la jugada fue maravillosa y el jugador fue decretado out, el equipo de Tampa no insistió en solicitar la revisión de la misma, pues Guerrero no tocaba la base al momento de recibir el tiro. Al parecer, el manager entendió que solicitar el Challenger arruinaba tan espectacular momento.