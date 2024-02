MLB: ¿Anthony Santander repetirá la mejor cosecha de su carrera? Esto dicen en Fangraphs (+Estadísticas)

Lo mejor en la carrera de Anthony Santander en Grandes Ligas se observó el año pasado; tan bien le fue que el ambidiestro se posicionó como el mejor toletero de la juvenil y talentosa ofensiva de los Orioles de Baltimore.

Para el nativo de Margarita y ficha de los campeones Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), fueron 152 imparables despachados en 591 turnos oficiales, ligó también 41 dobles, 1 triple, 28 cuadrangulares, 95 carreras empujadas, 81 pisadas del plato, 5 almohadillas robadas, 55 dobles, 152 ponches, así como .257 en promedio de bateo, .325 en porcentaje de embasado, .472 de slugging y .797 en OPS.

De cara a este 2024, en el prestigioso portal de data y análisis estadístico, Fangraphs, estiman que él tendrá un rendimiento similar, ligeramente por debajo de lo que dejó hace un calendario.

En esta web segmentan sus proyecciones en 7 categorías diferentes; en 3 de ellas consideran sonará 29 tablazos de vuelta entera, enviará a la registradora a más de 90 compañeros y tendrá más de 8 decenas de anotaciones, en 4 creen estará por encima de 30 biangulares, tendrá average superior a las 250 unidades, OBP superior a .320, mientras en 5 ítems señalan su slugging será de al menos .460.

Asimismo, Anthony Roger en 2023 dejó 23.2 en porcentaje de ponches, para la nueva campaña en Fangraphs máximo le dan 22%, pero el previo porcentaje de boletos de 8.4, señalan estará por debajo y cuando mucho se ubicaría en 8.1%. De todas maneras, en ambos apartados podría ser superior a sus vitalicios de 21% y 6.9%.

Finalmente, bien se puede concluir que en ese portal el criollo no vislumbrará, aun así no olvidemos que se trata de proyecciones, pueden que se cumplan, pueden que no y vaya que pronosticar es demasiado difícil en el mundo de los bates, guantes y pelotas.

Imagen: Fangraphs