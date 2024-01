Fernando Tatis Jr. se sincera sobre sus situaciones personales y profesionales (+Declaraciones)

Fernando Tatis Jr. está siendo figura en el round robin de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana con las Estrellas Orientales, tanto ofensivamente como con el guante. En el partido más reciente, frente a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, se fue de 4-3 con par de dobles y un cuadrangular, este último batazo en el décimo capítulo del encuentro para darle la ventaja definitiva a su novena.

Este jueves, "el Niño" le concedió una entrevista exclusiva a Espectáculo Deportivo para hablar sobre su actualidad con los Padres de San Diego y con "los Verdes", de la cual salieron muchas declaraciones de suma relevancia.

"Siento que he avanzado con mi cuerpo en una gran escala y estamos contentos con lo que estamos haciendo ahora mismo", dijo Tatis Jr. con respecto a cómo se sentía después de la recuperación de la lesión en su muñeca izquierda. "Es un proceso bien largo, especialmente por la fortaleza mental que uno debe tener. Hay que enseñar a los músculos de nuevo lo que tienen que hacer. Uno está mucho más débil de lo que era antes debido a las operaciones, pero no hay excusas y después de eso uno solamente trabaja el doble".

No cabe duda de que el patrullero de 25 años es de los peloteros más vistosos en todo el beisbol organizado por su divertida manera de jugar y la intensidad que le imprime a cada situación en el terreno de juego. "Fuera del terreno, yo soy alguien que le gusta estar activo, que le gusta estar nadando, bailando, con la familia... Yo pienso que se transluce y sale solo en el terreno de juego", confesó.

En medio de sus declaraciones, el nacido en San Pedro de Macorís expresó que José Reyes, Hanley Ramírez, Alex Ramírez y, por supuesto, su padre fueron los jugadores que admiraba desde pequeño y que sirvieron como inspiración para convertirse en el pelotero que es hoy en día.

El número 23 del conjunto religioso fue galardonado con el Guante de Oro como jardinero y, a su vez, recibió el Guante de Platino de la Liga Nacional por su extraordinario trabajo cubriendo las praderas. Lo sorprendente del caso es que era la primera campaña en la que fungía como patrullero, pues desde sus inicios como jugador profesional estuvo desempeñándose como parador en corto.

"Yo lo cogí con mil amores [el cambio del SS al OF], me lo disfruté bastante", subrayó Tatis Jr. "Especialmente por lo que la gente estaba diciendo al principio de tiempo, que no iba a funcionar, me lo cogí personal y simplemente lo trabajé a una gran escala. Pienso que los resultados han hablado por sí solos. Primeramente le doy gracias a Dios por el talento que me dio y a mi papá que me enseñó a jugar diferentes posiciones en este juego".

Igualmente, aclaró que su trabajo para los años venideros estaba en el jardín derecho con la franquicia de San Diego, sin embargo, expresó que estaba dispuesto a cubrir cualquier posición, dependiendo de las exigencias del club.