LVBP: ¡Esto sigue! Bravos iguala las acciones ante Leones (En vivo)

El estadio Universitario es testigo del compromiso que nadie se quiere perder esta jornada. Y es que Leones del Caracas y Bravos de Margarita se enfrentan con una sola cosa en mente: conseguir el segundo triunfo del Round Robin para mantener el invicto.

Los melenudos tuvieron que venir de atrás para sumar su primer lauro el pasado martes ante los Tigres de Aragua, y todo se debió gracias a un cuadrangular en la baja del noveno de Gabriel Noriega.

Si bien al día siguiente cumplieron su jornada de descanso, el turno de enfrentar a los bengalíes pasó por el elenco insular, que de igual manera debutaron en estas instancias con una merecida victoria en la que desplegaron todo su poder ofensivo.

Con esto en mente, los bandos que dirigen los managers José Alguacil y José Moreno harán todo lo posible para mantener activa esa buena racha. Para la noche de hoy los abridores serán Osmer Morales (7-0 | 2.26 EFE) y Lázaro Blanco (0-0 | 2.70 EFE).

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Harold Castro batea elevado de out a jardinero derecho. José Rondón batea línea de out fuertemente a segunda base. Aldrem Corredor batea rodado de out a primera base.

Leones 0 - Bravos 0

Inning 1 (parte baja): Tomo Otosaka pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho. Alí Castillo batea rodado batea para out forzado. David Rodríguez recibe base por bolas. Wilson Ramos batea rodado para doble matanza.

Leones 0 - Bravos 0

Inning 2 (parte alta): Balbino Fuenmayor batea elevado de out a jardinero izquierdo. Freddy Fermín batea rodado de out fuertemente al lanzador. César Hernández recibe base por bolas. Wilfredo Tovar batea rodado de out a segunda base.

Leones 0 - Bravos 0

Inning 2 (parte baja): Carlos Pérez batea jonrón con línea por el jardín izquierdo. Ramón Flores batea elevado de out a jardinero izquierdo. Breyvic Valera batea rodado de out fuertemente al lanzador. Édgar Durán pega sencillo con elevado a jardinero derecho. José Martínez pega sencillo con rodado a jardinero central. Tomo Otosaka batea elevado de out a jardinero central.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 3 (parte alta): Oswaldo Arcia recibe base por bolas. Gabriel Noriega batea rodado batea para out forzado. Harold Castro batea elevado de out a jardinero derecho. José Rondón pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Aldrem Corredor se poncha tirándole.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 3 (parte baja): Alí Castillo batea rodado de out a segunda base. David Rodríguez batea rodado de out a segunda base. Wilson Ramos batea línea de out al lanzador.

Leones 0 - Bravos 1

Inning 4 (parte alta): Balbino Fuenmayor se poncha tirándole. Freddy Fermín pega sencillo con elevado a jardinero derecho. César Hernández pega doble con línea fuerte a jardinero derecho. Wilfredo Tovar batea elevadito de out a tercera base. Oswaldo Arcia recibe base por bolas. Lanzamiento descontrolado del lanzador, Pereda anota. Gabriel Noriega se poncha tirándole.

Leones 1 - Bravos 1

Inning 4 (parte baja): Carlos Pérez batea rodado de out a segunda base. Ramón Flores batea rodado de out a segunda base. Breyvic Valera batea rodado de out a segunda base.

Leones 1 - Bravos 1

Inning 5 (parte alta): Harold Castro batea rodado de out a primera base. José Rondón batea jonrón con elevado por el jardín central. Aldrem Corredor pega sencillo con línea a jardinero central. Balbino Fuenmayor batea rodado para doble matanza.

Leones 2 - Bravos 1

Inning 5 (parte baja): Édgar Durán pega sencillo con línea a jardinero derecho. José Martínez out en toque de sacrificio, Durán a segunda. Tomo Otosaka batea rodado de out a primera base. Alí Castillo pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo, Durán anota. Norwith Gudiño reemplaza a Lázaro Blanco. David Rodríguez batea elevado de out a jardinero derecho.

Leones 2 - Bravos 2

Inning 6 (parte alta): Luis Pacheco reemplaza a Osmer Morales. Jhonny Pereda batea rodado de out fuertemente al lanzador. César Hernández recibe base por bolas. Wilfredo Tovar batea elevado de out a jardinero derecho. Dedgar Jiménez reemplaza a Luis Pacheco. Oswaldo Arcia se poncha tirándole.

Leones 2 - Bravos 2

Inning 6 (parte baja): En desarrollo...