LVBP: Así vive Alí Castillo su nueva experiencia como refuerzo de Bravos de Margarita (+Entrevista)

Estadio Universitario de Caracas.- Los Bravos de Margarita iniciaron con el pie derecho su camino en el Round Robin de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al derrotar a los Tigres de Aragua en casa, con una fantástica demostración de pitcheo.

De esta manera, los insulares inician respondiendo bien a la gran cantidad de elogios y a las altas expectativas que ellos mismos se fabricaron durante la Ronda Regular, en la que lograron culminar nada más y nada menos que en la tercera posición, algo tremendamente meritorio si tenemos en cuenta el bajo nivel con el que iniciaron la temporada.

Una de las razones por las que este equipo de Bravos ha ganado terreno en los análisis de muchos de cara a la postemporada es el gran refuerzo que tomaron: Alí Castillo. El infielder de las Águilas del Zulia cae como anillo al dedo en un lineup fantástico, con bateadores de gran nivel. Además, la gran defensa que aporta vuelve a los margariteños uno de los equipos más sólidos y completos de toda la Liga. Previo al debut de Bravos, Castillo habló con los medios y no ocultó su alegría por defender a los isleños en esta etapa de la campaña.

"Estoy bastante contento de estar una vez más en postemporada acá en Venezuela. Más que nada agradacerle a los Bravos de Margarita por esa oportunidad que me han brindado", fue lo primero que le comentó Castillo a los medios de comunicación presentes.

El infielder zuliano también habló de cómo fue el proceso para ser seleccionado por Margarita en el Draft de Sustituciones y Adiciones. "Antes de que el Draft se diera ellos me llamaron y me dijeron que si existía la posibilidad y ningún otro equipo me agarraba, ellos me iban a agarrar en su pick. Yo agradecido con ellos, estaba a la espera", explicó.

Por otro lado, Castillo confesó que la opción de Bravos no fue la única que tuvo para mantenerse en la actual temporada del beisbol invernal. "Tenía ofertas también en Dominicana y México con otros equipos".

Además, el ahora segunda base de Bravos expresó sentirse contento por mantenerse siendo considerado de manera constante por los demás equipos cuando las Águilas no logran avanzar a postemporada. "Uno siempre quiere clasificar con su equipo, pero es beisbol, a veces no se dan las cosas. Simplemente hay que seguir trabajando, y hacer los ajustes. Me dan esta nueva oportunidad y yo sigo haciendo mi trabajo", sentenció Castillo.