Ejecutivos de MLB responden quién es más importante para Yankees: ¿Aaron Judge o Juan Soto?

No es cualquier cosa que un equipo de Grandes Ligas sea capaz de formar un debate entre quién es el mejor pelotero de la franquicia entre Aaron Judge y Juan Soto, quienes figuran como dos de los mejores beisbolistas de todo el beisbol estadounidense.

Desde que el jardinero dominicano llegó a la franquicia del Bronx en la última temporada muerta, se convirtió para muchos aficionados como la nueva cara del conjunto, dejando de lado, incluso, al capitán y jugador mejor pagado del club, Aaron Judge.

No obstante, una de las cosas que más le preocupa a los fanáticos de los Yankees es si el exjugador estrella de los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego se terminará quedando en la escuadra de Manhattan, pues termina contrato al finalizar la campaña 2024 y el cuerpo gerencial, encabezado por Brian Cashman, no se ha notado tan convencido de poder aceptar sus exigencias económicas.

Ejecutivos deciden quién es más importante para los Yankees entre Aaron Judge y Juan Soto

Con respecto a la diatriba con respecto a quién es actualmente la cara de la organización de Nueva York, MLB.com se encargó de encuestar a varios ejecutivos de la Gran Carpa para determinar qué pensaban sobre el tema. Finalmente, la investigación arrojó a Judge como líder, con ocho votos; Soto con seis y uno a favor del empate.

“Judge... porque él es los Yankees”, dijo un directivo de la Liga Nacional. “Es el que saben que estará ahí para siempre y aunque esperan lo mismo para Soto, todavía no lo saben. Creo que si Judge juega bien, ese equipo avanzará hacia adelante. Cuando no lo hace, no lo hacen. ¡Pero hay otros 29 conjuntos en la liga que estarían encantados de tener esa pregunta en su roster!”

“Judge tiene la capacidad de proporcionar valor en ambos lados del juego, mientras que el valor de Soto proviene exclusivamente del plato”, opinó otro ejecutivo del Viejo Circuito.

En el inicio de fase regular 2024, Juan Soto ha sido mucho más productivo que "el Juez". Ha estado presente en los 23 juegos de su conjunto y suma cinco cuadrangulares, 20 producidas, 14 carreras anotadas y 19 bases por bolas con una línea ofensiva de .322/.439/.552. Por su parte, Judge está bateando apenas para .174 con .645 de OPS, tres jonrones y 11 fletadas.

“Me iría con Soto”, decidió un miembro del cuerpo gerencial de una franquicia de la Liga Nacional. “Él les quita presión a todos los demás en la alineación, especialmente a Judge, al embasarse, pero también tiene la capacidad de impulsar carreras. También ayuda que esté en un año de contrato”.

“Creo que Soto podría ser más importante, basado en el hecho de que dieron prospectos por él con la esperanza de asegurarlo más allá de este año y en la agencia libre”, mencionó un ejecutivo del Viejo Circuito.

Las opiniones que se generaron fueron muchas y, además, bastante variadas. Lo cierto es que para los "Bombarderos" ha resultado más que positiva la adición de Soto a la plantilla, así como de otros nombres importantes como Marcus Stroman y Álex Verdugo; tanto ha sido el impacto que, después de un inconsistente 2023, arrancaron la campaña 2024 en un gran estado de forma, presumiendo actualmente del segundo sembrado de la División Este de la Liga Americana con un récord de 15-8.