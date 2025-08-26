¡Clase de tabla! Fernando Tatís Jr. rompe racha de un mes sin conectar jonrón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., despachó este jueves su décimo octavo (18) cuadrangular de la temporada 2025 en el encuentro ante los Marineros de Seattle. Compromiso que se llevó a cabo en el T-Mobile Park, casa del conjunto naviero, ante 27.785 aficionados.

Este sería el primer jonrón del jardinero en los últimos siete juegos. Tatís Jr. no conectaba un vuelacerca desde el pasado 24 de julio ante los Cardenales de San Luis.

El jardinero se puso a solo 10 sencillos de los 700 imparables de por vida. Actualmente, ocupa el puesto 84 entre los dominicanos con más hits en grandes ligas.

El batazo de Fernando Tatís Jr.

Corría la parte alta de la segunda entrada, cuando el jardinero dominicano llegó al plato para tomar su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Bryce Miller. Para ese momento, el compromiso se encontraba dos (2) carreras por una (1) a favor de los visitantes.

Con dos outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de dos malas sin buenas, Miller dejó un sinker de unas 95 millas por hora colgado sobre el centro del plato, lanzamiento que Tatís Jr no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Fernando Tatís Jr. tuvo una velocidad de salida de 109.8 millas por hora y recorrió 416 pies de distancia.

Sus números

Fernando Tatís Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .276, con 690 hits, 145 jonrones y 376 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .263/.372/.433 (Avg/Obp/Slg); en 490 apariciones al bate, la estrella dominicana ha conectado 129 imparables, 18 cuadrangulares, anotado 91 e impulsado 54. Ha recibido 79 boletos y 104 ponches.