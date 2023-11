LIDOM: José Ramírez preparado para debut de temporada con Leones del Escogido (+ Video)

El Grandes Ligas José Ramírez de Guardianes de Cleveland está preparado para debutar con Leones del Escogido en la temporada 2023-24 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana. El pelotero resaltó su deseo de juego y habló sobre sus limitaciones para la campaña, además de tener un objetivo que es ayudar al equipo a lograr victorias.

José Ramírez ya está entrenando con Leones del Escogido, el pelotero resaltó en su primera aparición a la prensa completa en LIDOM... "No tengo límites hasta ahora. Mientras tanto tengo permiso para jugar. Vengo a jugar mi pelota fuerte y agresiva. Yo soy tercera base, pero voy a hacer lo que el equipo me pida para ayudarlo". Por otra parte, habló de sus deseos de juego... "Quería jugar desde temprano, pero estoy en una organización, y debo esperar que ellos me den el permiso".

Por otra parte 'Mr. La Para' mostró su objetivo para la temporada 2023-24 con Leones del Escogido... "Cuando juego me integro, quiero ganar y dar lo mejor de mí. Me gustaría llegar a la final para buscar la corona con los Leones". El pelotero de Guardianes de Cleveland está preparado para comenzar la temporada invernal, durante su año en MLB registró:

- 611 turnos, 87 anotadas, 172 hits, 24 cuadrangulares, 80 impulsadas, 28 bases robadas, .282 promedio, .831 OPS