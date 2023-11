LBPRC: Estos son los resultados del viernes 24 de noviembre en el beisbol de Puerto Rico

La acción de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) de Puerto Rico continuó este viernes con tres partidos electrizantes, donde Carolina, Santurce y Ponce, los equipos visitantes, se alzaron con la victoria.

Gigantes de Carolina – RA12

Apoyados por el bate del novato Edrick Félix, Gigantes de Carolina derrotó seis (6) carreras por tres (3) a la Tropa de Roberto Alomar (RA12). En un encuentro que se realizó en el estado Hiram Bithorn.

En el mismo, Félix bateó de 4-4 con tres carreras remolcadas y una anotada. Además, recibió una base por bolas.

La victoria fue para Eduardo Rivera (1-1) tras trabajar por espacio de cinco episodios y solo permitir dos carreras. Mientras que la derrota fue para Roy Geigel (1-2) tras permitir tres carreras en cuatro entradas. Valentín Linarez se agenció su quinto salvamento de la campaña.

Indios de Mayagüez – Leones de Ponce

Un ramillete de tres carreras en el tope de la segunda entrada fue el puntillazo para que los felinos tomaran el control del juego y no miraran atrás en el marcador. No obstante, Mayagüez intentó reaccionar pero no fue suficiente y cayeron derrotados cuatro (4) carreras por dos (2).

Pedro Echemendía se apuntó el triunfo al trabajar por espacio de seis entradas y solo permitió dos carreras. El zurdo Leroy Cruz sigue sin conocer el sabor del triunfo al perder su tercer juego de la campaña, permitiendo cuatro carreras en seis episodios sin antes abanicar a siete contrincantes.

Alexis Rivero se apuntó su segundo salvamento del año al lanzar la última entrada sin complicaciones.

Cangrejeros de Santurce – Criollos de Caguas

Por otro lado, Cangrejeros de Santurce doblegaron dos (2) carreras por una (1) al conjunto del ex receptor de Grandes Ligas Yadier Molina, Criollos de Caguas, en un verdadero juegazo, que se definió con un sencillo de Juan Yépez en la séptima entrada.

El estadio Yldefonso Solá Morales fue testigo de un gran duelo de picheo entre Haruhiro Hamaguchi y el derecho Luke Farell, quien estuvo lanzando sin hit ni carreras hasta la sexta.

Farell retiró a cada uno de los 18 bateadores que enfrentó, siete de ellos por la vía del ponche. A pesar de la buena labor, el japonés Hamaguchi se fue sin decisión, permitió una carrera toleró cuatro hits y ponchó a ocho bateadores en cinco entradas y dos tercios trabajadas.

La victoria fue para el relevista Jason García (2-1) luego de lanzar en blanco una entrada y un tercio. La derrota fue para el relevista Brian Salgado (1-1) al permitir dos carreras a los Cangrejeros. El importando Andre Scrubb se apuntó su séptimo salvamento de la campaña.

Luego de la jornada, el empate se traslada a la tercera posición después que los Criollos y los Gigantes igualaran su registro a 8-7. Los Cangrejeros de Santurce continúan en la primera posición con récord de 11-4, seguidos por los Leones con marca de 9-6. Por su parte, el RA12 tiene foja de 5-10 en el quinto lugar y el último puesto le corresponde a los Indios, quienes marchan con récord de 4-11.