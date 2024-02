Como el vino: Robinson Canó se disfruta una nueva Serie del Caribe

Tigres del Licey ha enderezado su rumbo en la Serie del Caribe 2024, después de ganar sus dos últimos encuentros y colocar su récord en (2-1) y uno de los lauros más importantes fue en la noche del sábado ante Puerto Rico.

Dominicana se impuso a los boricuas gracias a una impecable labor de César Valdez y al bate oportuno de Robinson Canó, quien ha disfrutado a lo grande una nueva oportunidad en el Caribe.

"Me siento super orgulloso y contento, y siempre que pueda representar a mi país lo haré de todo corazón. También me siento contento de que a esta edad pueda jugar a este nivel y pueda ser invitado por los Tigres de Licey para seguir representando a mi país", comentó el veterano pelotero a Las Mayores.

El jugador de Estrellas Orientales conectó un dantesco cuadrangular por todo el jardín derecho para impulsar dos de las cinco carreras del actual campeón del certamen caribeño, siendo un ejemplo claro de lo bien que se ve en el terreno de juego a pesar de tener 41 años.

"Algunos me preguntan, qué fiebre tengo de pelota. Pero de verdad no soy abogado ni ingeniero ni doctor y esto es lo que yo amo y me gusta. Gracias a Dios aprendí con esa leyenda con la cual tuve el chance de jugar Derek Jeter, y con Alex Rodríguez, Jorge Posada, Mariano Rivera y Gary Sheffield, y pude ver como ellos se preparaban. Y siempre me quedé con eso porque siempre que salgo a jugar me gusta dar lo mejor de mí", finalizó el camarero.

De esta manera, Canó buscará alzar el trofeo de campeón una vez más, después de haberlo hecho en la pasada edición cuando Tigres del Licey venció a Leones del Caracas en el Estadio Monumental.