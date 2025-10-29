Steve Kerr le da su voto de confianza a Jonathan Kuminga

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador en jefe de los Golden State Warriors, Steve Kerr, ha zanjado oficialmente uno de los debates más candentes de la pretemporada al anunciar que el talentoso alero congoleño, Jonathan Kuminga, formará parte del quinteto titular del equipo “en adelante”. Esta decisión estratégica marca un punto de inflexión en la evolución de la joven estrella y en el reajuste del núcleo de la franquicia de la Bahía.

Kerr confía en el potencial de Kuminga

Las declaraciones de Kerr, hechas en una reciente rueda de prensa, confirman la plena confianza del cuerpo técnico en el potencial de Kuminga (2,01 m,23 an˜os), quien fue seleccionado en el puesto número siete del Draft de la NBA de 2021. La frase, sucinta pero cargada de significado, indica un compromiso a largo plazo con el desarrollo del jugador como pieza fundamental del futuro de los Warriors.

“La forma en que rebota, la manera en que ataca el aro, eso es lo que lo hace especial. Cuando juega a ese nivel de talento, a esa capacidad, cambia a nuestro equipo,” afirmó Kerr sobre el alero, disipando cualquier duda sobre la reestructuración de la alineación inicial.

Un Salto de Calidad y el Fin de la “Confusión”

La titularidad de Kuminga llega tras un periodo de altibajos en su rol dentro del equipo, a pesar de sus impresionantes destellos de habilidad atlética y anotadora. El año pasado, Kuminga ya había incrementado significativamente su protagonismo, promediando 16.1 puntos por partido en la temporada 2023-24 y participando en 46 partidos como titular, mostrando una mejora constante en su eficiencia.

Esta decisión del entrenador Kerr no solo recompensa el crecimiento y la madurez de Kuminga, sino que también busca maximizar el impacto de su explosividad y capacidad de penetración en una alineación que aún se apoya en el liderazgo de los veteranos Stephen Curry y Draymond Green. El movimiento parece ser un esfuerzo por inyectar energía y versatilidad atlética al inicio de los partidos, algo crucial para el exigente calendario de la NBA.

La confirmación de su rol inicial también pone fin a la narrativa sobre la supuesta “confusión” o frustración de Kuminga respecto a su lugar en el esquema ofensivo. Con una posición clara, el joven alero podrá concentrarse plenamente en consolidar su rendimiento.