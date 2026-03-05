¿Se va a final de temporada? Mike Dunleavy Jr se pronuncia sobre el futuro de Steve Kerr

Suscríbete a nuestros canales

A medida que la temporada 2025-2026 entra en su fase decisiva, la atención en los pasillos de los Golden State Warriors comienza a enfocarse no solo en los objetivos inmediatos sobre la duela, sino también en las decisiones estratégicas que definirán el futuro a largo plazo de la franquicia. En el centro de este diálogo se encuentra la continuidad de Steve Kerr, el arquitecto de una de las eras más laureadas en la historia de la NBA.

Una relación de confianza y respeto mutuo

Ante las consultas sobre su estatus contractual para la próxima campaña, Mike Dunleavy Jr., Gerente General de la organización, ha mantenido una postura de serenidad y respeto hacia los tiempos del entrenador. En declaraciones recientes, Dunleavy Jr. reafirmó que el enfoque principal de todas las partes —incluyendo la propiedad, el cuerpo técnico y los jugadores— ha sido exclusivamente la culminación exitosa de la presente temporada.

"Steve ha mencionado que quiere resolverlo una vez finalizada la temporada. Creo que, respecto a él, las cosas van bien", comentó Dunleavy Jr. durante una intervención reciente, subrayando que no existe presión interna por adelantar una decisión antes de tiempo.

El futuro en manos del protagonista

A pesar de la natural incertidumbre que rodea a un entrenador en el último año de su contrato, la gerencia de los Warriors ha dejado claro que el deseo de continuidad es compartido. Dunleavy Jr. no ocultó su aprecio personal por la labor de Kerr, destacando la conexión fundamental que mantiene con el equipo.

"A nivel personal, obviamente me encanta tener a Steve aquí. Creo que será nuestro entrenador el año que viene, pero repito, estamos asumiendo muchas cosas y gran parte de ellas dependen de él, así que todavía tenemos que ver" añadió el ejecutivo.

Esta declaración refuerza la filosofía de trabajo de los Warriors, donde la relación entre la dirección y el staff técnico trasciende los contratos estándar. La franquicia ha optado por otorgar a Kerr la autonomía necesaria para evaluar su situación tanto física como mental tras el desgaste de una temporada competitiva, un gesto que refleja el estatus y la importancia de Kerr dentro de la jerarquía del equipo.