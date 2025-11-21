¿Quiere traspaso? D'Angelo Russell con problemas internos en Dallas Mavericks

Suscríbete a nuestros canales

En un momento crucial de la temporada para los Dallas Mavericks, la franquicia se enfrenta a una creciente ola de rumores que señalan un profundo descontento dentro del vestuario.

Fuentes cercanas al equipo han revelado a múltiples medios deportivos que el base titular, D’Angelo Russell, ha generado fricción con varios de sus compañeros debido a su actitud en las prácticas y un esfuerzo displicente en el aspecto defensivo del juego.

El Origen de la Fricción: Prácticas y Compromiso

El malestar, que ha ido gestándose discretamente, ha escalado hasta convertirse en un tema de preocupación interna. Los reportes indican que la principal queja de los jugadores no se centra únicamente en la calidad del juego de Russell, sino en su enfoque y nivel de compromiso durante los entrenamientos diarios.

"Hay una sensación palpable de frustración entre los veteranos," comentó una fuente anónima. "Sienten que, dada la posición del equipo y las aspiraciones de campeonato, cada jugador debe mostrar el máximo esfuerzo y profesionalismo en cada sesión. La forma en que D’Angelo [Russell] aborda las prácticas ha sido interpretada por muchos como una falta de respeto hacia el compromiso colectivo."

Los Mavericks, que hicieron una apuesta significativa al adquirir a Russell, esperaban que su capacidad ofensiva y visión de juego elevaran el nivel del equipo. Sin embargo, la percepción de un "enfoque displicente" ha comenzado a eclipsar sus destellos ofensivos.

La Defensa: El Talón de Aquiles de la Disputa

Si bien las preocupaciones sobre el esfuerzo en las prácticas son un indicativo de problemas más profundos, el punto de mayor controversia es su rendimiento en el costado defensivo. D’Angelo Russell nunca ha sido reconocido como un stopper defensivo de élite, pero la preocupación actual gira en torno a lo que sus compañeros describen como un "esfuerzo flagrante y consistentemente bajo" en la defensa de transición y en el half-court.