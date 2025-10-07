¡Por algo es el mejor lanzador de la historia! Mira el impecable rendimiento de Stephen Curry desde la larga distancia

Suscríbete a nuestros canales

El legado de Stephen Curry como el tirador más grande en la historia del baloncesto ha sido cimentado no solo por sus récords, sino por la abismal diferencia que mantiene con el resto de jugadores que han pisado una cancha de la NBA.

Un nuevo análisis estadístico subraya la magnitud de su dominio desde el arco de tres puntos, revelando un nivel de rendimiento que redefine los límites de la excelencia en el tiro.

Las cifras, que comparan las mejores temporadas de Curry con las de la historia colectiva de la liga, demuestran que el base de los Golden State Warriors no solo rompió récords, sino que creó categorías estadísticas enteras en las que solo él figura.

El Club Exclusivo de los 400 Triples: Un Miembro Único

La estadística más impactante concierne a la marca de los 400 triples anotados en una sola temporada. Antes de Curry, esta cifra era inimaginable.

400+ Triples Anotados (3PM): Stephen Curry: 1 temporada (2015-2016, con 402 triples). Resto de la NBA: 0 temporadas.



Curry es, hasta la fecha, el único jugador en la historia de la liga en superar la barrera de los 400 tiros de tres puntos en una sola campaña, un hito que probablemente perdure por décadas.

Dominio Total en el Volumen de Anotación

La superioridad de Curry se extiende a otras categorías de alto volumen, demostrando que su temporada de 402 triples no fue una anomalía, sino la cúspide de una serie de años de producción sin precedentes.

300+ Triples Anotados (3PM): Stephen Curry: 6 temporadas. Resto de la NBA (historia combinada): 4 temporadas.



Curry, por sí solo, ha alcanzado la marca de los 300 triples anotados más veces que todos los demás jugadores de la historia de la NBA combinados. Esto subraya no solo su precisión, sino también la durabilidad y la consistencia con la que mantiene un volumen de tiro élite.

La Consistencia del '5+ Triples por Partido'

El impacto de Curry se mide también por su media de triples anotados por partido (3PG). Aquí, la distancia se vuelve aún más dramática, demostrando que su capacidad para convertir desde la distancia se traduce en un rendimiento diario que nadie más puede igualar.

5+ Triples por Partido (3PG) en una Temporada: Stephen Curry: 3 temporadas. Resto de la NBA: 0 temporadas.



Una vez más, Curry ocupa una categoría en solitario. Nadie más en la historia ha promediado 5 o más triples por partido a lo largo de una temporada completa.