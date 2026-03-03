¿Podrán llegar a los playoffs? Golden State Warriors no piensa forzar el regreso de Stephen Curry

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que redefine el panorama competitivo de la Conferencia Oeste, los Golden State Warriors han establecido un plan de gestión de carga extremo para su máxima figura, Stephen Curry. Según reportes de la industria y la información adelantada por el periodista de @Steinmetzsports, la franquicia de la Bahía planea extender el periodo de descanso de su estrella el mayor tiempo posible, priorizando la frescura física sobre el posicionamiento en la tabla.

Un Retorno Programado para la Primavera

La hoja de ruta para el regreso del "Chef" parece estar clara, aunque marcada por la cautela. El equipo médico y la directiva han fijado un horizonte temporal que apunta a la fase final de la temporada regular, alejando cualquier posibilidad de un retorno apresurado que ponga en riesgo la integridad del base.

"Regresará entre mediados y finales de marzo, o tal vez a principios de abril", señalan los reportes. "El objetivo ahora mismo es sencillo: se trata de clasificar a los playoffs; con eso se darán por satisfechos".

Esta estrategia sugiere que Curry podría perderse una parte significativa de los encuentros restantes, regresando apenas con el tiempo justo para retomar el ritmo competitivo antes de que den inicio las eliminatorias por el título.

El Pragmatismo de Steve Kerr y la Directiva

Para los Warriors, la experiencia de los últimos años ha dictado una lección fundamental: un Stephen Curry al 100% en abril y mayo es infinitamente más valioso que una mejor siembra en el cuadro a costa de su salud. El equipo ha demostrado que, independientemente de su posición en la clasificación, son un rival temible si cuentan con su núcleo sano.

"Ellos podrán vivir con el resultado", indica el reporte, sugiriendo que la organización aceptará terminar en los puestos bajos de la clasificación (incluso en la zona de Play-In) siempre que eso garantice que el máximo triplista de la historia llegue sin sobrecargas musculares a los momentos de eliminación directa.

El Desafío para el Resto del Roster

Sin Curry en la duela, la responsabilidad recae sobre figuras como Draymond Green y los jóvenes talentos de la franquicia. El reto es mayúsculo: mantener a los Warriors a flote en una Conferencia Oeste que no perdona errores. Clasificar a la postemporada sin su motor ofensivo durante semanas pondrá a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad estratégica del entrenador Steve Kerr.

La ausencia de Curry no solo afecta el marcador, sino la gravedad ofensiva que obliga a las defensas rivales a ajustarse de manera extrema. Sin ese factor, Golden State deberá encontrar nuevas vías de anotación y mantener una disciplina defensiva impecable para asegurar las victorias necesarias que les permitan sellar su boleto a la siguiente fase.