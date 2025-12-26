¿Perdieron la magia? Cleveland Cavaliers preocupa con su actual rendimiento

Los Cleveland Cavaliers, una franquicia que hace apenas unos meses celebraba una de las fases regulares más exitosas de su historia reciente, se encuentran hoy en una posición inesperada y desafiante. Al cumplirse el primer tercio de la temporada 2025-26, los datos reflejan una realidad incontestable: el equipo está luchando por encontrar la identidad que los llevó a la cima de la Conferencia Este el año pasado.
NOTAS RELACIONADAS
El contraste de las cifras
La diferencia en el rendimiento es estadísticamente alarmante. Los Cavaliers cerraron la temporada pasada con un récord de 64-18, estableciéndose como una fuerza dominante, con una defensa de élite y una ofensiva fluida que los catapultó al primer sembrado de su conferencia. Fue una campaña histórica donde la química entre el "backcourt" y sus hombres grandes parecía inquebrantable.
Sin embargo, la narrativa de la presente campaña ha dado un giro de 180 grados. Actualmente, los Cavs registran una marca de 17-15 en lo que va de esta temporada. Si bien se mantienen en puestos de postemporada, la caída en el porcentaje de victorias es drástica, pasando de un abrumador 78% de efectividad a un modesto 53%.
Factores de la regresión
Analistas y expertos del entorno de Ohio señalan varios factores clave que explican este bache en el rendimiento:
-
Inconsistencia Defensiva: El sistema que el año pasado permitió a Cleveland ser la mejor defensa de la liga ha mostrado fisuras. La protección del aro y la comunicación en las rotaciones no han tenido la misma intensidad, permitiendo a los rivales anotar con mayor facilidad en momentos críticos de los partidos.
-
Impacto de las Lesiones: Aunque la rotación principal se mantiene similar, pequeñas molestias físicas en jugadores clave han impedido que el quinteto titular acumule los minutos de calidad necesarios para cerrar partidos ajustados, una faceta donde el año pasado eran infalibles.
-
Evolución de la Conferencia: El Este se ha vuelto significativamente más competitivo. Equipos que el año pasado estaban en reconstrucción han dado un paso al frente, haciendo que cada victoria para los Cavs sea mucho más costosa de obtener.