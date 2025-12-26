¿Perdieron la magia? Cleveland Cavaliers preocupa con su actual rendimiento

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Cavaliers, una franquicia que hace apenas unos meses celebraba una de las fases regulares más exitosas de su historia reciente, se encuentran hoy en una posición inesperada y desafiante. Al cumplirse el primer tercio de la temporada 2025-26, los datos reflejan una realidad incontestable: el equipo está luchando por encontrar la identidad que los llevó a la cima de la Conferencia Este el año pasado.

El contraste de las cifras

La diferencia en el rendimiento es estadísticamente alarmante. Los Cavaliers cerraron la temporada pasada con un récord de 64-18, estableciéndose como una fuerza dominante, con una defensa de élite y una ofensiva fluida que los catapultó al primer sembrado de su conferencia. Fue una campaña histórica donde la química entre el "backcourt" y sus hombres grandes parecía inquebrantable.

Sin embargo, la narrativa de la presente campaña ha dado un giro de 180 grados. Actualmente, los Cavs registran una marca de 17-15 en lo que va de esta temporada. Si bien se mantienen en puestos de postemporada, la caída en el porcentaje de victorias es drástica, pasando de un abrumador 78% de efectividad a un modesto 53%.

Factores de la regresión

Analistas y expertos del entorno de Ohio señalan varios factores clave que explican este bache en el rendimiento: