NBA: ¿Qué le pidió? Mira el bochornoso chat entre Anthony Edwards y su amante

El estadounidense Anthony Edwards está envuelto en polémica luego que se filtraron conversaciones sobre una relación con una mujer fuera de su relación que quedó embarazada por el jugador de los Timberwolves.

La chica en cuestión detalló que Edwards le incitó en repetidas ocasiones a que abortara y que incluso podría pagarle dinero.

Además subió en redes sociales capturas de pantalla con las conversaciones con el jugador de la NBA donde queda en evidencia sobre que se hiciera un aborto.

Las publicaciones se hicieron virales y el jugador tuvo que salir al paso donde acepta que sí ocurrió y añadió que no hará más comentarios sobre la situación.

“Hice comentarios en el calor de un momento que no son yo, y que no están alineados con lo que creo y lo que quiero ser como hombre. Todas las mujeres deben recibir apoyo y empoderarse para tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y lo que es mejor para ellas. Estoy manejando mis asuntos personales de forma privada y no haré más comentarios sobre ellos en este momento”, comentó en redes sociales.

Edwards también tiene una relación pública con otra mujer que anunció recientemente un embarazo junto con la estrella de la NBA.