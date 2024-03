NBA: Ni Giannis, ni Jokic, este europeo impuso récord de rebotes en un partido

En reiteradas ocasiones se ha evidenciado y dicho que los jugadores europeos se han estado apoderando paulatinamente del baloncesto en la NBA, por dominar varios de los renglones ofensivos y defensivos, así como los premios individuales y eso es muestra clara de la calidad de los atletas provenientes del viejo continente que agregan sabor junto a los estadounidenses que seguirán siendo figura del circuito rentado.

Durante la jornada dominical, el interno Jusuf Nurkic logró un hito histórico para los Phoenix Suns. El bosnio es ampliamente recordado por ser el jugador que recibió el golpe en la cara por parte de Draymond Green en medio de su ataque de ira.

Pero Nurkic, ahora tiene su mención aparte por ser el amo y señor de la pintura al lograr capturar 31 rebotes en duelo de los sureños frente a Oklahoma City Thunder, estos terminaron quedándose con la victoria 110-118.

El pívot de 29 años se convirtió en el segundo jugador en este siglo que completa más de 30 tableros en un mismo duelo, el otro que lo hizo anteriormente fue Kevin Love, lo logró en 2010. Además, esta actuación de Nurkic es histórica para los Suns, anteriormente el mejor registro era de 27 para los de Arizona, cifra que compartían Paul Silas, que fijó el récord en 1971, y Tyson Chandler, que lo igualó en 2016.

Luego de lograr la hazaña, Nurkic brindó declaraciones y no se mostró tan contento, gracias al resultado final del choque. "Estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor que puedo, pero es complicado cuando capturas 13 rebotes ofensivos, lanzas 16 veces a canasta y no te dan ningún tiro libre. Creo que me hacen tantas faltas como a cualquier otro", sostuvo el bosnio quien sumó 14 puntos y 4 asistencias.

Entretanto, Wilt Chamberlain ostenta el récord absoluto de rebotes en un solo partido con 55 capturas en 1960.