NBA: Estrella de la TV estadounidense arremetió contra Josh Giddey: "Repugnante depredador infantil"

En medio del escandalo que se ha formado por las acusaciones sobre el jugador de Oklahoma City Thunder, Josh Giddey, las diversas reacciones no paran de llegar, no importa del gremio que sea y recientemente la actriz y personalidad de reality show, Masika Kalysha, se expresó en cuanto a lo sucedido, arremetiendo sin compasión contra el joven base.

"Si este asqueroso pedazo de mierda fuera negro, hispano o cualquier otra cosa que no fuera blanca, estaría en la cárcel y expulsado de la NBA. Este maldito pedófilo privilegiado debe ser penalizado de inmediato porque es un asqueroso depredador de niños", escribió Kalysha en X.

La celebridad norteamericana solicitó a través de la misma red social que Giddey sea enviado ha prisión por las acusaciones que tiene.

"Ok y avanzando sacó 192922 fotos con la niña", respondió Kalysha a un usuario que defendió al jugador de la NBA.

"Abucheó en múltiples ocasiones. Puedo imaginar que me engañen una vez en un club nocturno oscuro, pero una vez es COSA RECURRENTE. No. Finjamos que él no sabía que ¡HABÍA SEÑALES! ¡ESTÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA! CÁRCEL".