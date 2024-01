NBA: ¡De no creerse! Dueño de los New York Knicks afrontaría serios problemas legales por estos fuertes delitos (+Detalles)

Una mujer de Tennessee presentó una denuncia federal el martes acusando a James Dolan, presidente de Madison Square Garden y gobernador de los New York Knicks y New York Rangers, de presionarla para tener relaciones sexuales no deseadas hace casi una década, al mismo tiempo que facilitaba un encuentro con el productor de Hollywood desacreditado Harvey Weinstein, a quien también acusó de agresión sexual.

En la denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y obtenida por ESPN, Kellye Croft afirma que tenía 27 años y trabajaba como terapeuta de masajes con licencia cuando conoció a Dolan en el otoño de 2013 mientras estaba de gira con una banda de rock, los Eagles. (La banda de Dolan, JD & The Straight Shot, abrió para los Eagles durante la gira).

Según la denuncia, en un encuentro, Dolan se volvió "extremadamente insistente y presionó a la Sra. Croft para tener relaciones sexuales no deseadas con él". En encuentros posteriores, la denuncia alega que Croft fue convocada a la habitación de Dolan, donde él hizo "avances no deseados hacia la Sra. Croft, y ella se sintió obligada a someterse a tener relaciones sexuales con él".

Croft alegó que en enero de 2014, Dolan ayudó a organizar su viaje a Los Ángeles para unirse a la gira. Allí, Croft alegó que conoció a Weinstein en el Hotel Beverly Hills, donde Dolan pagaba su estadía. Según ella, Weinstein se presentó como uno de los "mejores amigos" de Dolan y luego preguntó si ella era la terapeuta de masajes de la que Dolan había mencionado y elogiado anteriormente.

Ella acusó a Weinstein de agredirla sexualmente en el hotel, después de lo cual informó a Dolan, quien supuestamente respondió diciéndole que Weinstein era "una persona problemática" con "serios problemas". El incidente ocurrió antes de que Weinstein fuera condenado por años de abuso sexual después de informes de investigación en 2017 tanto del New York Times como del New Yorker. Ese presunto incidente también ocurrió antes de los comentarios de Dolan de que desconocía que Weinstein, quien había sido un amigo cercano, supuestamente era un abusador en serie de mujeres.