NBA: ¿Adiós a la temporada? Golden State Warriors se queda sin su figura por esta lesión

Los Golden State Warriors siguen en una tormenta que parece no ceder a su favor, esta campaña no les ha ido nada bien, ostentan récord de 17-18 y son décimos en la Conferencia Oeste y las malas noticias no paran de llegarles.

Justo cuando el elenco de la Bahía vislumbra el regreso del sancionado Draymond Green a las canchas, se les presenta una baja sensible para uno de sus bases.

Y es que el experimentado Chris Paul sufrió una fractura en la mano izquierda en el juego de este viernes de los Warriors ante Pistons y a primeras horas de este sábado 6 de enero, el periodista Shams Charania confirmó que debe someterse a una operación lo cual lo alejaría de la acción por algún tiempo, sin detallar de cuanto será la ausencia.

El jugador tiene un amplio historial de lesiones en las manos en su larga trayectoria profesional. Hasta 11 lesiones ha sufrido en las manos el base de 38 años, 5 en la mano izquierda y 6 en la derecha, incluyendo algunas intervenciones quirúrgicas, según informó ESPN.

Paul está en su primera temporada con los Warriors, equipo con el que ha jugado 32 partidos, 11 como titular, promediando 8,9 puntos y 7,2 asistencias en 27,6 minutos.