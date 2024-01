NBA: Dominicano Karl Anthony Towns podría estar cerca de ser traspasado a este equipo

En la NBA, los rumores de salidas de jugadores de diversos equipos y de cambios toman cada vez más fuerza a poco tiempo de que llegue la fecha límite de cambios, la cual marca el cierre del mercado y en la que muchos conjuntos intentan reforzar sus plantillas en el último tramo de la zafra para mejorar sus chances de clasificar a la postemporada.

El dominicano Karl-Anthony Towns es una de las piezas interesantes que podría salir de Minnesota Timberwolves y New York Knicks lo sabe, por lo que podría estar preparando una oferta para que los Wolves piensen en salir del pívot, quien dejó de ser el principal referente del equipo y pasó a estar liderado por el escolta Anthony Edwards. Sin embargo, hay ciertas piezas que New York no daría por el latino y esto podría complicar su llegada a la "Gran Manzana".

Fórmula exitosa

El centro Mitchell Robinson era uno de los nombres que sonaba para ser incluido en el cambio por el dominicano, pero desde la gerencia neoyorkina han dejado saber que el jugador no está disponible para un cambio por Towns, debido a que planean emular lo visto en Minnesota.

En Timberwolves, Rudy Gobert y Towns son la dupla titular de internos y esto le ha funcionado de maravilla al entrenador Chris Finch, ocupando actualmente la primera posición de la Conferencia Oeste con 24 triunfos y 9 derrotas. Además, lo más llamativo del éxito de este tándem en Minnesota es el desuso de pívots naturales para usar un sistema más fluido y rápido, basado principalmente en el tiro perimetral. Finch ha utilizado a dos "Torres Gemelas" y ha tenido éxito con ello.

Por ello, New York planea mantener a Robinson y traer a Towns para que este pueda traer ese esquema de juego y tratar de repetir esta fórmula exitosa que tiene a Minnesota, sorpresivamente, como líderes provisionales del difícil Oeste. La gerencia de Knicks tiene un tiempo ya detrás de la pista del dominicano y podrían conseguirlo en este mercado de intercambio si mueven las piezas necesarias.

En esta campaña, el latino tiene promedios de 21.4 puntos, 9.1 rebotes y 2.9 asistencias en casi 33 minutos por juego, y podría convertirse en la nueva estrella del "Palacio de las Tres Mentiras".