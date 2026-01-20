Los Ángeles Lakers insisten en adquirir a esta estrella del Heat

Suscríbete a nuestros canales

Con la fecha límite de traspasos de la NBA (5 de febrero) a la vuelta de la esquina, Los Ángeles Lakers han intensificado sus esfuerzos para adquirir al alero canadiense Andrew Wiggins, quien actualmente milita en el Miami Heat.

Los últimos informes de insiders de la liga sugieren que la organización angelina ve en Wiggins la pieza "3&D" definitiva para consolidar sus aspiraciones al campeonato en una Conferencia Oeste sumamente competitiva.

Un objetivo estratégico para la gerencia de Rob Pelinka

La vinculación de Wiggins con el conjunto púrpura y oro no es nueva, pero ha cobrado una fuerza inusitada en las últimas semanas de enero. Tras asegurar la continuidad a largo plazo de su núcleo estelar, los Lakers buscan ahora un perfil que aporte versatilidad defensiva y capacidad atlética en el perímetro, dos áreas identificadas como prioritarias por el cuerpo técnico encabezado por JJ Redick.

Wiggins, de 30 años, está firmando una temporada sólida con el Heat, promediando 16.1 puntos y 4.8 rebotes por partido, con un notable acierto desde la larga distancia. Su experiencia como campeón de la NBA en 2022 con los Warriors es el factor que más seduce a los Lakers, quienes necesitan jugadores acostumbrados a la presión de los playoffs para acompañar a LeBron James y Luka Doncic.

Detalles financieros y el "paquete" de negociación

El movimiento, sin embargo, presenta desafíos económicos significativos. Wiggins se encuentra en el tercer año de su extensión de contrato, percibiendo 28.2 millones de dólares en la presente temporada (2025-26). Además, cuenta con una opción de jugador de 30.1 millones para la campaña 2026-27, lo que obliga a los Lakers a realizar una ingeniería salarial precisa.

Fuentes cercanas a las negociaciones indican que el paquete propuesto por Los Ángeles podría estructurarse de la siguiente manera: