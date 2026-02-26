Kyrie Irving sueña con ver a Stephen Curry firmando acuerdo con ANTA

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la industria del sneaker game y el marketing deportivo ha sido sacudido por las recientes declaraciones de Kyrie Irving. El ocho veces All-Star, quien actualmente ejerce un rol fundamental en la expansión de la marca china ANTA, ha confirmado el interés mutuo y el respeto profesional que existe entre él y Stephen Curry, abriendo la puerta a lo que podría ser el movimiento de patrocinio más importante de la década en la NBA.

Una rivalidad histórica que busca un destino común

En un encuentro con los medios, Irving no escatimó en elogios para el "Chef" Curry, destacando que el contacto inicial provino del propio jugador de los Warriors. “Le agradezco a Steph porque él fue quien se terminó contactando con la marca desde que es agente libre”, confesó Irving, subrayando la magnitud del gesto.

La relación entre ambos bases ha definido la narrativa de la NBA en los últimos años, enfrentándose en múltiples Finales. Irving reflexionó sobre este vínculo:

“Fue legendario porque somos rivales, los dos bases, y nuestra marca a veces fue la misma, a veces no, y nos enfrentamos, pero siento que en ANTA estamos dejando una huella. No solo tenemos un gran producto, sino que también tenemos la comunidad que nos acompaña. Me encantaría tener a Steph en la marca. Solo digo eso. Tenemos el mejor producto del mercado, la mejor marca”.

ANTA: El nuevo gigante que desafía el orden establecido

El interés de Curry por ANTA no es casualidad. La firma ha pasado de ser un actor regional a un titán global capaz de competir de tú a tú con las marcas tradicionales del mercado estadounidense. Esta expansión se ha visto respaldada por movimientos financieros agresivos que han redefinido la jerarquía de la industria.

Recientemente, ANTA ha consolidado su posición estratégica al invertir 1.800 millones de dólares para adquirir el 29% de PUMA, convirtiéndose así en su accionista mayoritario. Esta operación no solo le otorga una infraestructura de distribución masiva en Occidente, sino que también le permite aprovechar décadas de innovación y herencia deportiva de la marca alemana.