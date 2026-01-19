Grizzlies sin interés alguno en buscar a Tyler Herro mediante un traspaso

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la creciente especulación que rodea el futuro de Ja Morant, la oficina central de los Memphis Grizzlies ha filtrado una postura firme respecto a los posibles paquetes de intercambio. Fuentes internas de la organización han confirmado que la franquicia no tiene interés en incluir al escolta Tyler Herro en cualquier acuerdo potencial que involucre la salida de su base estrella hacia los Miami Heat.

El rechazo a la pieza central de Miami

A pesar de que los rumores de un traspaso a Florida han cobrado fuerza debido a la afinidad de Morant con la "Cultura Heat", los Grizzlies han sido tajantes al evaluar los activos ofrecidos.

La gerencia de Memphis considera que el perfil de Tyler Herro, aunque talentoso y con estatus de All-Star en 2025, no soluciona los problemas estructurales del equipo ni ofrece el valor de retorno necesario para compensar la pérdida de un talento generacional como Morant.

Los motivos principales del rechazo se centran en:

Redundancia en el Backcourt: Con la reciente apuesta por jugadores jóvenes y el desarrollo de nuevos activos tras la salida de Desmond Bane, Memphis busca perfiles defensivos de élite o alas con gran envergadura, características que no coinciden con el estilo de juego de Herro. Carga Salarial: El contrato de Herro, que asciende a los 31 millones de dólares, es visto como una limitación para la flexibilidad financiera que los Grizzlies pretenden mantener de cara a su reconstrucción en 2026. Historial de Lesiones: Al igual que Morant, Herro ha tenido dificultades para mantenerse en la cancha esta temporada, lo que incrementa el riesgo de la operación para un equipo que busca estabilidad.

Lo que Memphis realmente busca

La postura de los Grizzlies no indica que Morant sea intransferible, sino que el listón para su salida es sumamente elevado. Según analistas de la liga, cualquier equipo que desee adquirir al dos veces All-Star deberá presentar una oferta que incluya:

Capital de Draft sin protecciones: Al menos tres selecciones de primera ronda de años clave.

Talento joven con potencial defensivo: Perfiles similares al de Ryan Rollins (actual candidato al Jugador Más Mejorado) o aleros versátiles que puedan acompañar a Jaren Jackson Jr.

Contratos expirantes: Piezas que permitan limpiar el espacio salarial de forma inmediata, como el contrato de Terry Rozier o similares.

El factor Ja Morant y la fecha límite

Mientras la directiva explora opciones, Ja Morant sigue rindiendo a un nivel intermitente tras su reciente lesión de pantorrilla. Aunque el jugador ha manifestado públicamente su lealtad a la ciudad de Memphis, la tensión con el cuerpo técnico liderado por Tuomas Iisalo sugiere que un cambio de aires es la solución más probable antes de la fecha límite del 5 de febrero.