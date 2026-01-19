Conoce los ejemplares de José Francisco D’Angelo en la jornada de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo de esta semana corre por cuenta del hipódromo de Gulfstream Park, con la programación del sábado donde se celebrará la décima edición de la Pegasus World Cup. Este evento otorga un cupo para la Breeders’ Cup Classic del próximo mes de octubre en Keeneland, Kentucky.

José Francisco D'Angelo: Pegasus World Cup, Gulfstream Park, Stakes, sábado.

Uno de los entrenadores más destacados del actual Championship Meet es el venezolano José Francisco D’Angelo. "Kikito" viene de completar su primera temporada con 150 o más triunfos en Estados Unidos y de ganar sus primeras dos pruebas de la Breeders’ Cup.

D’Angelo tendrá una jornada sabatina con la participación de seis ejemplares distribuidos en cinco competencias del día; tres de ellos correrán en eventos selectivos (Stakes), incluyendo la Pegasus World Cup, que será la prueba de cierre de la jornada.

El primero de los ejemplares de “Kikito” en las pruebas selectivas del sábado competirá en la décima carrera: la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (GII), dotada con $500.000 en premios. Allí presentará a Crevalle d’Oro, que será conducida por Jorge Ruiz.

Más tarde, en la undécima carrera del programa, se disputará el Inside Information Stakes (GII), con un premio de $225.000 y que se correrá sobre arena. En esta prueba, D’Angelo presentará a la yegua Patricia Ann, con la monta del panameño Luis Sáez.

Finalmente, en la decimotercera y última carrera, se disputará el evento principal de la jornada: la décima edición de la Pegasus World Cup (GI). Esta prueba, con una bolsa de 3 millones de dólares y una distancia de 1.800 metros en arena, contará con la participación de Brotha Kenny, que será montado por el venezolano Javier Castellano.