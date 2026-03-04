Golden State Warriors sin intenciones de deshacerse de Draymond Green

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que pone fin a las especulaciones sobre el futuro a largo plazo de uno de los pilares de su dinastía, el Gerente General de los Golden State Warriors, Mike Dunleavy Jr., ha confirmado oficialmente el deseo de la organización de que Draymond Green permanezca en el equipo hasta el día de su retiro profesional.

Estas declaraciones se producen en un momento crucial de la temporada, donde la dirección de la franquicia busca consolidar la identidad del equipo y asegurar la estabilidad de su núcleo veterano. Dunleavy Jr. fue tajante al equiparar la importancia de Green con la del máximo referente de la institución, Stephen Curry.

El Sello de la Continuidad

Durante su intervención ante los medios, Dunleavy Jr. no dejó lugar a dudas sobre la postura de la oficina central respecto al cuatro veces campeón de la NBA.

"Queremos a Draymond aquí, queremos que termine su carrera aquí, tal como queremos con Steph", afirmó el directivo. Esta comparativa directa con Curry subraya el estatus de Green no solo como un activo deportivo, sino como un elemento fundamental del tejido cultural y competitivo de los Warriors.

Un Legado Indisoluble

Draymond Green, seleccionado originalmente por los Warriors en la segunda ronda del Draft de 2012, ha sido el motor defensivo y el líder emocional del equipo durante más de una década.

Su capacidad para orquestar la defensa y su química con Stephen Curry y Klay Thompson (quien ya no está en el equipo) han definido una de las eras más exitosas en la historia del deporte profesional.