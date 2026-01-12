¡Fuera del mercado! Brooklyn Nets no traspasaría a Michael Porter Jr. por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado que redefine el panorama del mercado de traspasos de la NBA, fuentes de alto nivel han confirmado que la gerencia de los Brooklyn Nets ha decidido adoptar una postura de "esperar y ver" respecto al futuro de su alero estelar, Michael Porter Jr. (MPJ).

A pesar de los insistentes rumores que lo situaban fuera de Nueva York antes del cierre de mercado en febrero, la organización prefiere vincular su destino a los resultados de la próxima lotería del Draft.

Según ha informado el prestigioso periodista Marc Stein, el optimismo inicial de los equipos contendientes por cerrar un trato inmediato se ha topado con un muro estratégico levantado por la oficina central de los Nets.

“Los Nets preferirían no traspasarlo ahora; su intención es esperar hasta la temporada baja (offseason), observar cómo se posicionan en la lotería del Draft y, basándose en ese resultado, tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Porter Jr.”, señaló Stein.

El factor Michael Porter Jr.: Un valor al alza

La decisión de los Nets responde a la explosión estadística que Porter Jr. ha protagonizado esta temporada 2025-2026. Tras llegar a Brooklyn el pasado verano procedente de los Denver Nuggets, el alero ha promediado 25.9 puntos y 7.4 rebotes por partido, con una eficiencia desde el perímetro cercana al 40%.

Estas cifras no solo lo han consolidado como un candidato firme al All-Star, sino que han elevado su valor de mercado a niveles que la gerencia de Brooklyn no está dispuesta a malvender.

Para los Nets, Porter Jr. representa un activo dual: es tanto una pieza central sobre la cual construir si la suerte les sonríe en el Draft, como la moneda de cambio más valiosa de la liga si deciden iniciar una reconstrucción profunda con un nuevo joven talento como eje central.

Los Golden State Warriors en vilo: El dilema Kuminga

Esta pausa en las negociaciones afecta directamente los planes de los Golden State Warriors. La franquicia de San Francisco ha identificado a MPJ como el sucesor natural del legado de Klay Thompson. La capacidad de Porter Jr. para anotar tras bloqueo y su impresionante envergadura de 2.08 metros encajarían a la perfección en el sistema de "movimiento y tiro" de Steve Kerr, quitando presión ofensiva a Stephen Curry.

Sin embargo, el precio a pagar sigue siendo el principal punto de fricción. La directiva de los Warriors mantiene un intenso debate interno sobre si incluir a Jonathan Kuminga en el paquete de traspaso. Kuminga, cuyo potencial atlético sigue cautivando a los cazatalentos, es la joya de la corona del futuro de los Warriors.

No obstante, con la ventana de campeonato de Curry cerrándose lentamente, la presión por obtener una pieza de impacto inmediato como Porter Jr. podría obligar a Golden State a ceder, siempre y cuando los Nets decidan abrir de nuevo el teléfono tras la lotería.