¿En proceso de reconstrucción? Utah Jazz no planean ofrecer renovación a esta figura

Suscríbete a nuestros canales

Los Utah Jazz y el pívot titular Walker Kessler no han logrado llegar a un acuerdo para una extensión de contrato de escala de novato, lo que significa que el jugador se encamina a la agencia libre restringida el próximo verano. La noticia, confirmada por el periodista de The Athletic, Tony Jones, pone fin a las especulaciones sobre la posibilidad de un acuerdo a largo plazo entre ambas partes antes de la fecha límite.

Kessler encaminado a la agencia libre

Según fuentes de la liga, la decisión no es una señal de que los Jazz no valoren a Kessler, sino que se trata de un cálculo estratégico. "El Utah Jazz y Walker Kessler no llegarán a un acuerdo sobre una extensión de contrato de escala de novato, según fuentes de la liga le confirman a The Athletic, lo que allana el camino para que el pívot titular se convierta en agente libre restringido el próximo verano", se citó en el informe.

Este escenario es común en la NBA, donde las franquicias a menudo prefieren esperar a la agencia libre restringida para renegociar con sus jugadores jóvenes. Al no firmar una extensión ahora, el equipo se reserva el derecho de igualar cualquier oferta que Kessler reciba de otros equipos, dándoles el control sobre su futuro.

Por su parte, Kessler tendrá la oportunidad de probar su valor en el mercado y potencialmente obtener un contrato más grande que el que el equipo le ofrecía en la negociación actual.

Una figura que sería muy codiciada

Walker Kessler, quien ha sido una pieza fundamental en la defensa de los Jazz desde su llegada, ha demostrado ser un pívot de gran impacto, especialmente como protector del aro. Su desarrollo y rendimiento lo han convertido en uno de los jóvenes talentos más prometedores de la liga en su posición. La decisión de no firmar una extensión ahora añade un elemento de drama a su futuro, aunque el poder de los Jazz para retenerlo sigue siendo significativo.