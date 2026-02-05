El plan de Milwaukee Bucks para evitar la salida de Giannis Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración de intenciones que redefine el panorama de la Conferencia Este, los Milwaukee Bucks han informado oficialmente a las franquicias de la NBA que su máxima estrella, Giannis Antetokounmpo, no saldrá del equipo.

A pesar de los intensos rumores que circularon hasta el cierre del mercado de traspasos, la organización ha manifestado que cree "genuinamente" en su capacidad para reestructurar el plantel y construir un equipo con calibre de campeonato alrededor del "Greek Freak" de cara a la temporada 2026-2027.

La decisión llega tras semanas de especulaciones en las que equipos como los Golden State Warriors y los Miami Heat presentaron ofertas históricas. Sin embargo, la directiva liderada por Jon Horst ha optado por la continuidad estratégica, centrando todos sus esfuerzos en una agresiva ventana de fichajes durante el próximo verano.

El rechazo a las ofertas externas: El caso de los Warriors

El punto de inflexión en las negociaciones se produjo cuando los Milwaukee Bucks declinaron formalmente una propuesta masiva de los Golden State Warriors. El paquete incluía cuatro selecciones de primera ronda sin protección, un activo casi sin precedentes en el mercado actual. Fuentes internas revelan que, aunque la oferta era tentadora a nivel de activos futuros, los Bucks consideran que ninguna acumulación de picks puede reemplazar el impacto inmediato de un jugador generacional como Antetokounmpo.

A esto se sumó un análisis de compatibilidad por parte de otros interesados, quienes llegaron a dudar del encaje de Giannis en sistemas donde no fuera la opción principal. Ante esto, la postura de Milwaukee ha sido firme: en lugar de buscar un destino donde Giannis deba adaptarse, los Bucks se comprometen a seguir adaptando la franquicia a las necesidades de su estrella.

Ja Morant y la búsqueda de una nueva dupla explosiva

Como parte de este plan de reconstrucción inmediata, los Bucks ya han iniciado contactos preliminares con los Memphis Grizzlies para explorar un traspaso centrado en el base estelar Ja Morant. El objetivo es claro: emparejar a Antetokounmpo con uno de los creadores de juego más dinámicos de la liga para aliviar la carga ofensiva del griego y devolver a Milwaukee a la élite de la liga.

"La organización no está en modo de retirada", afirmó una fuente cercana a la gerencia. "El plan es utilizar la flexibilidad financiera ganada con movimientos recientes y posibles piezas de cambio para rodear a Giannis de juventud y explosividad. La fe en que Giannis sigue siendo el eje de un equipo campeón es inquebrantable".

Un verano determinante para el "Greek Freak"

Con Giannis Antetokounmpo habiendo expresado su deseo de permanecer en la ciudad siempre que exista un proyecto competitivo, la presión recae ahora sobre la oficina central. El compromiso de construir un "contendiente genuino" este verano es la última gran apuesta de los Bucks para asegurar la permanencia a largo plazo de su jugador más emblemático.