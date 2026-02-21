¿El motivo que falta para su salida? Conoce la lucrosa exigencia de Green a Golden State

Suscríbete a nuestros canales

La histórica dinastía de los Golden State Warriors se enfrenta a lo que podría ser su desafío más divisivo hasta la fecha. Al cierre de una temporada 2025-2026 cargada de altibajos, el veterano y pilar defensivo Draymond Green ha comunicado formalmente su intención de buscar una extensión de contrato máximo, basando su demanda en su rol insustituible en la conquista de los cuatro anillos que decoran las vitrinas del Chase Center.

Sin embargo, fuentes cercanas a la organización informan que la gerencia general, encabezada por Mike Dunleavy Jr., se muestra sumamente cautelosa y, por el momento, renuente a comprometerse con un acuerdo de tal magnitud.

El argumento de Green: "El ADN no tiene precio"

A sus 35 años, Green no ha suavizado su postura. Para el cuatro veces All-Star y ex Jugador Defensivo del Año, la extensión no es solo una cuestión de dinero, sino de respeto y reconocimiento a una trayectoria que ha definido la identidad de los Warriors durante 14 temporadas.

"No se trata solo de estadísticas; se trata de lo que se necesita para ganar", habría expresado Green a su círculo cercano. El jugador sostiene que su química con Stephen Curry y su capacidad para orquestar la defensa siguen siendo elementos que el equipo no puede replicar en el mercado actual, ni siquiera con la reciente llegada de figuras como Kristaps Porzingis o Jimmy Butler (quien se encuentra en rehabilitación).

La postura de los Warriors: Realidad financiera vs. Lealtad

Desde las oficinas de San Francisco, el panorama es más complejo. Los Warriors operan bajo las restricciones extremas del "Segundo Apron" del impuesto de lujo de la NBA, lo que limita severamente su capacidad para realizar movimientos si mantienen una nómina excesivamente inflada.

La directiva se enfrenta a tres factores determinantes:

Declive físico: Aunque Green sigue siendo un genio táctico, su producción estadística y su durabilidad han mostrado signos de erosión natural en el último bienio. El recambio generacional: Jugadores jóvenes como Brandin Podziemski y Gui Santos han ganado protagonismo, obligando a la franquicia a pensar en una estructura salarial que permita retener el talento emergente. El factor "Giannis": No es un secreto que los Warriors han mantenido a Green como la principal pieza de cambio en posibles escenarios para atraer a una superestrella de la talla de Giannis Antetokounmpo este verano. Otorgarle una extensión máxima ahora eliminaría esa flexibilidad comercial.

Un verano de decisiones difíciles

Draymond Green posee una opción de jugador de 27.7 millones de dólares para la temporada 2026-2027. Si decide rechazarla para buscar la seguridad de un contrato largo (el máximo), pondría a los Warriors en la posición de pagarle o dejarlo marchar gratis, un escenario similar al que vivieron con Klay Thompson hace dos veranos.