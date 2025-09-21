¡El más dominante! LeBron James registra esta increíble cifra que deja a Curry muy lejos de su nivel

Suscríbete a nuestros canales

En el siempre vibrante universo de la estadística deportiva, ciertos números logran trascender el mero registro para convertirse en una ventana que ofrece una visión profunda de la grandeza de un atleta.

LeBron supera increíblemente a Stephen Curry en playoffs

Un dato que ha capturado la atención de analistas y aficionados por igual es el de los partidos de playoffs con 40 o más puntos anotados, un umbral que históricamente separa a los grandes anotadores del resto. La revelación de una comparativa entre dos de los más grandes de la historia moderna, LeBron James y Stephen Curry, ha generado un debate fascinante sobre sus legados y sus diferentes caminos hacia la inmortalidad.

El dato es, en su simplicidad, asombroso:

LeBron James registró 8 partidos de playoffs con 40 o más puntos en una sola temporada: la de 2018.

Stephen Curry ha logrado la misma cifra, 8 partidos de playoffs con 40 o más puntos, a lo largo de toda su ilustre carrera.

Esta estadística, que parece inverosímil, subraya la monumental diferencia en las circunstancias y el estilo de juego de ambos superestrellas, y sirve como un recordatorio del peso y la responsabilidad que LeBron James tuvo que cargar sobre sus hombros en su última etapa con los Cleveland Cavaliers.

Una temporada de ensueño para James

La temporada de playoffs de 2018 para LeBron es considerada una de las mayores hazañas individuales en la historia de la liga. Con un equipo que no era el favorito en ninguna de las series de la Conferencia Este, James se vio obligado a desatar un nivel de juego que rara vez se ha visto.