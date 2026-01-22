¿De regreso a casa? Golden State buscaría volver a fichar a esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

En el dinámico escenario del mercado de traspasos de la NBA, los Golden State Warriors han fijado un rumbo claro para fortalecer su plantilla. Según informes de Brett Siegel de ClutchPoints, la organización de la Bahía está concentrando sus esfuerzos en la adquisición de versatilidad perimetral, situando a Andrew Wiggins y DeMar DeRozan como los nombres principales en su radar de negociaciones.

Prioridad en el perímetro: El factor "Forward"

A diferencia de temporadas anteriores donde el tamaño en la pintura era la preocupación central, la gerencia de los Warriors ha identificado que su mayor necesidad actual reside en las posiciones de alero. De acuerdo con personal de la liga consultado por Siegel, la posibilidad de añadir un talento notable en el juego interior (frontcourt) ha pasado a un segundo plano.

"Los Warriors están evaluando el mercado de traspasos bajo una premisa clara: reforzar las posiciones de alero es la prioridad absoluta. El objetivo es encontrar jugadores capaces de defender múltiples posiciones y generar ofensiva secundaria", señalan las fuentes.

El posible retorno de Andrew Wiggins y el interés en DeRozan

La mención de Andrew Wiggins ha generado un interés particular entre los analistas. El alero, quien fue pieza fundamental en el campeonato de 2022, es visto como un perfil que conoce a la perfección el sistema de Steve Kerr. Su capacidad para actuar como un defensor de élite en el punto de ataque y su conocimiento de la cultura de la franquicia lo convierten en un activo de bajo riesgo y alta recompensa.

Por otro lado, el nombre de DeMar DeRozan aporta una dimensión distinta. Su veteranía y capacidad para crear su propio tiro en el medio rango ofrecerían a los Warriors una válvula de escape ofensiva crucial en los minutos finales de los partidos, aliviando la carga de trabajo sobre Stephen Curry.

Estrategia ante un mercado complejo

Este enfoque en los aleros también responde a la necesidad de cubrir el vacío dejado por las recientes fluctuaciones en la rotación y la situación contractual de piezas jóvenes como Jonathan Kuminga. Al buscar jugadores consolidados como Wiggins o DeRozan, Golden State busca estabilizar su esquema sin comprometer la fluidez de su juego perimetral.

Además de estos nombres, Siegel menciona a Trey Murphy III (New Orleans Pelicans) como otra pieza que el personal de la liga vincula con los Warriors, lo que subraya la intención de San Francisco de acumular "wings" (aleros) con capacidad de tiro y envergadura física.